Ромы в Киеве: все подробности конфликта и пути его решения

"Ромский вопрос" сложно назвать новым для Киева: наплыв ромов в поминальные дни наблюдаются в столице далеко не первый год. Кроме того, они и в другое время приезжают в город большими семьями в поисках лучшей жизни. Их таборы неоднократно наблюдали в разных уголках столицы. Однако в 2018 году сезонное нашествие ромов разделило киевлян на два лагеря – тех, кто требует немедленно выгнать незваных гостей подальше за то, что многие из них воруют и мусорят, и тех, кто сочувствует этим людям с непростой судьбой. И хотя острый пик противостояния уже позади, говорить о его окончании еще очень рано.

С чего все началось

Первые сообщения о наплыве ромов появились еще в начале апреля. Большая группа была замечена на вокзале: взрослые спали на полу вместе с детьми. Пассажиры на своих страницах в соцсетях жаловались, что ромы периодически пристают к прохожим.



Правда, когда мы заехали на вокзал, чтобы посмотреть на "масштабы бедствия", ромы мирно спали возле стены, никому не мешая. В полиции, тем временем, сообщили, что группа на вокзале приехала на Проводное воскресенье собирать конфеты и другие сладости, которые люди оставляют на кладбище, а официальных жалоб правоохранителям от пассажиров не поступало. По словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, на вокзале были дополнительные патрули, которые проверяли документы и наличие билетов.

"В основном они ехали в Закарпатье, в Берегово. На тот период, когда эта волна поднялась, всплеска преступлений не было. Они приезжали на выходные, на поминальные дни, на кладбища Киева, собирали то, что люди оставляли. Этим вызван этот всплеск", – сообщил Андрей Крищенко в эфире телеканала 112.

Об относительном спокойствии на вокзале заявляли и сами патрульные.

"...за последние дни увеличения количества краж на вокзале не зафиксировано", – отметил у себя в Facebook капитан батальона Патрульной службы полиции Евгений Зборовский.

Фото: facebook.com/zborik14

Тем временем, некоторые горожане в соцсетях заявляли о случаях воровства со стороны ромов из таборов, которые располагались неподалеку от жилых массивов. По их словам, полиция не спешила приезжать на вызовы.

"Почувствовала, что меня что-то немного тянет назад. Я оглянулась и увидела что меня окружает толпа цыганок. Я заметила, что мой рюкзак расстегнут, но они не успели из него ничего вытянуть.... пока я пыталась спешно прятать от них рюкзак под мышку, чтобы не вырвали из рук, цыганки быстро ушелестели из перехода", – писала в марте Татьяна Сенченко‎, живущая на Русановке.

А уже 21 апреля стало известно о "решительных мерах", погроме на Лысой горе: националистическая организация С14 выгнала из зеленой зоны табор, а их палатки нападавшие разобрали и сожгли.

Позже активисты наведались на место, где был табор, еще раз.

"Мы добились того, что там стало чище, а жителям Киева безопаснее. Во время уборки табора свалка была безлюдной. С14 провели заключительную уборку на Лысой горе помойки, который образовали ромы. Никакие попытки прикрыть вырубку и свалку в зеленой зоне вопросами национальности нас не остановят. Наши активисты ловили веловоров, грабителей магазинов на Голосеево. Останавливали, несмотря на хамство и упрямство, распитие алкоголя и курение на детских площадках. Преимущественно, эти нарушители были гражданами Украины. С14 не смотрит в паспорт. Нас интересует чистота и порядок", – заявил координатор С14 Сергей Мазур.

Фото: Сергей Мазур

По словам активистов, они несколько раз наведывались к ромам, уговаривая их покинуть это место, и некоторые действительно ушли. Оставшихся в день акции, судя по видео, выгоняли уже с камнями и газовыми баллончиками. Убегая с Лысой горы, ромы звали на помощь полицию.

"Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", – рассказал позже Андрей Крищенко.

Видео "субботника", однако, вызвало широкий резонанс. В соцсетях мнения разделились.

Между тем, видя агрессивную реакцию на ромов в соцсетях, правозащитники забили тревогу.

"Это ужасно. Когда ты видишь, как здоровые мужики бегут и кидают камни в женщин и детей, а это кто-то в здравом уме и светлой памяти оправдывает, когда это еще поддерживают известные журналисты и блогеры – то просто волосы встают дыбом. Вспоминаешь прошлый век, когда мы тоже были "биомусором" и к чему это все привело", – рассказал "Сегодня" директор адвокатского центра Украинской Хельсинской группы по правам человека Борис Захаров.

Он отмечает, что сожжение табора на Лысой горе нельзя считать частным случаем.

"Это тенденции в обществе. Это не первый случай. В Киеве на Березняках было такое же событие больше года назад. Перед этим был погром в селе Лощиновка Одесской области, в Ольшанах убили рома, там тоже было явное преступление на почве ненависти. Во Львове прогнали ромов тоже и разгромили табор. Это, безусловно, вызывает острое беспокойство", – говорит Борис Захаров.

После разгрома часть ромов перебралась в другие, более отдаленные уголки Киева. Некоторые вернулись домой на Закарпатье. Приехавшим к ним журналистам они пожаловались, что после визита С14 от слезоточивого глаза до сих пор болят глаза.

Что будет

Публикация видео нападения на ромов неподалеку от Лысой горы стала основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытия уголовных производств. Правоохранители призывают участников инцидента дать показания об этих событиях, поскольку никаких обращений от потерпевшей стороны в полицию так и не поступило.

"Практика такая, что они боятся и не подают заявления. Они несчастные люди, которые, даже купив что-то законным путем, обязательно берут чек и носят его с телефоном, чтобы если их задержат, доказать, что этот телефон они не украли, а купили", – объяснил сайту "Сегодня" Борис Захаров.

В пожаре на Лысой горе ромов насильно лишили имущества, что также требует расследования.

"Куча детских вещей, игрушек остались, сами палатки, то, что они сожгли и убрали без согласия хозяев. Но тут должен быть заявитель. Если сами ромы подадут заявление, что их личные вещи были уничтожены или украдены, то будет расследование. Это самое сложное. Мы в предыдущих ситуациях потом месяцами разыскиваем жертв, чтобы представлять их интересы", – говорит директор адвокатского центра Украинской Хельсинской группы по правам человека.

Тем временем, представители С14 утверждают, что криминала в их действиях не было, и намерены и дальше "бороться с негативными явлениями". На днях организация провела митинг под стенами столичного главка полиции, призывая правоохранителей к действиям.

"Требовали бороться с ромскими, кавказскими и арабскими преступными группировками. Независимо от национальности преступники должны быть наказаны, а не быть кастой неприкасаемых. Под конец передали обращение от граждан, депутатов ВР и КГГА представителю полиции", – сообщил об акции Сергей Мазур.

В Киеве для защиты прав ромов в Киеве будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники. правоохранители окажут практическую помощь в обеспечении общественного порядка, а также готовы присоединиться к программе социализации представителей этнических меньшинств.

"Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов", – сообщил Сергей Князев, глава Национальной полиции.

"Чем сердце успокоится"

Правозащитники призывают не судить о всех ромах по поведению некоторых представителей этого этноса.

"У ромов есть разные социальные уровни. Есть ромы, которые живут по украинским законам, работают, имеют высшее образование – таких большинство. А есть те, у кого нет образования, жилья, паспортов и свидетельств о рождении. Их немного, но они очень заметны", – говорит Вадим Матюшенко, президент харьковского культурного общества "Ромен".

Если какая-то этническая группа живет по своим правилам, со своими традициями, это необязательно значит, что это асоциальное поведение, утверждает Борис Захаров.

"Асоциальное поведение – это когда люди нарушают порядки социума. Воруют, пачкают что-то, разводят грязь и антисанитарию вблизи чьего-то жилья и так далее. Но такие нарушения всегда имеют имя и фамилию, своего виновника. Нельзя обвинять в этом целую этническую группу, это недопустимо", – рассказал нам директор адвокатского центра Украинской Хельсинской группы по правам человека.

Между тем, на разгон табора на Лысой горе общество отреагировало неоднозначно: одни увидели всплеск радикального национализма, другие оправдывают это, видя в событии вынужденные меры людей в свете бездеятельности полиции и коммунальщиков. Некоторые же заметили и пассивность полиции как во время, так и после инцидента. В полиции Киева объясняют: правоохранители не всесильны.

"Мы очень четко понимаем, когда полиция может вмешиваться, а когда – нет. Мы не допустим, чтобы кто-то разгонял эти временные поселения, если они не нарушают законы. Хотя там неоднократно составлялись протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию. Но это вопрос не столько полиции, сколько социальных служб, коммунальщиков, местной власти", – объяснил Андрей Крищенко.

Как итог, сожжение палаток и погромы не решат "ромский вопрос" – это очевидный факт. Для того, чтобы адаптировать некоторые группы ромов к обществу, необходима работа правозащитников и местных властей, поскольку многие "ромалэ" до сих пор не видят необходимости даже в оформлении паспортов и образовании, считая, что главное в жизни – обеспечить семью любым способом, даже не всегда законным, а властям и полиции доверять нет смысла.

"Они замкнутые, но и власть должна действовать, чтобы ромов к себе развернуть, чтобы они поняли, что власть готова идти к ним навстречу и решать их вопросы", – говорит Вадим Матюшенко.

Пока же у части общества и дальше жив стереотип: от ромов нужно держаться подальше, а другая часть ищет пути интегрировать древний народ в современный украинский социум.