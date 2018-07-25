ФОТОФАКТ. С Крещатика исчезли молодые каштаны: вместо деревьев – клумбы

На Крещатике исчезла часть усохших каштанов. Вместо них сотрудники "Киевзеленстроя" высадили цветочные клумбы в районе киевской мэрии. Многих киевлян огорчил этот факт.

"Клумбы выглядят как могилки на месте убитых каштанов. Вместо того, чтобы их спасать, деревья — символы Киева просто спилили, высадив эти жалкие клумбы", — написала киевлянка Ольга Шинкарук.

Фото: А.Соколенко

В "Киевзеленстрое" утверждают, что убрали усохшие деревья на Крещатике, чтобы улучшить эстетический вид улицы.

"Мы уже не раз говорили, что из-за сильной загазованности воздуха и соли каштаны не приживаются вдоль дорог, и на Крещатике в том числе. Осенью закончится конкурс на лучшее экспериментальное дерево, которым впоследствии и будет засажена территория вдоль Крещатика. Летом высаживать новые деревья нет смысла, они просто усохнут. Их нужно сажать осенью или весной. Поэтому, чтобы усохшие деревья не травмировали психику горожан, мы высадили яркие цветочные клумбы в 15 лунках на Крещатике", — пояснили нам в "Киевзеленстрое".

Ранее мы сообщали, что на Крещатике полностью усохли каштаны вдоль проезжей части. "Сегодня" выяснила, что произошло с деревьями и как их планируют спасать. Середина лета, а каштаны вдоль Крещатика уже лысые.

Фото: А. Марущак, "Сегодня"

В последние годы киевским каштанам, которые растут на Крещатике, заметно нехорошо: каждое лето на деревьях рыжеют листья, позже они их сбрасывают, а осенью цветут повторно, что не очень полезно. В итоге центральная улица с облысевшими каштанами напоминает зону экологического бедствия, а не главную аллею зеленого города.

Вопрос замены привычных конских каштанов, которые являются символом Киева, поднимали в столице уже не раз. Однако теперь киевляне могут принять участие в выборе нового дерева и даже посмотреть, как оно выглядит на главной улице: в городе началась реализация проекта "Выбери дерево для Крещатика". В его рамках неподалеку от КГГА высадили 10 саженцев.