ФОТОФАКТ. С Крещатика исчезли молодые каштаны: вместо деревьев – клумбы

Вчера, 10:43

Молодые деревца засохли

Клумбы разозлили киевлян. Фото: А. Соколенко
Клумбы разозлили киевлян. Фото: А. Соколенко

На Крещатике исчезла часть усохших каштанов. Вместо них сотрудники "Киевзеленстроя" высадили цветочные клумбы в районе киевской мэрии. Многих киевлян огорчил этот факт.

"Клумбы выглядят как могилки на месте убитых каштанов. Вместо того, чтобы их спасать, деревья — символы Киева просто спилили, высадив эти жалкие клумбы", — написала киевлянка Ольга Шинкарук.

37777219_2166659803362993_8723439016126447616_n_1_read-only

Фото: А.Соколенко

В "Киевзеленстрое" утверждают, что убрали усохшие деревья на Крещатике, чтобы улучшить эстетический вид улицы.

"Мы уже не раз говорили, что из-за сильной загазованности воздуха и соли каштаны не приживаются вдоль дорог, и на Крещатике в том числе. Осенью закончится конкурс на лучшее экспериментальное дерево, которым впоследствии и будет засажена территория вдоль Крещатика. Летом высаживать новые деревья нет смысла, они просто усохнут. Их нужно сажать осенью или весной. Поэтому, чтобы усохшие деревья не травмировали психику горожан, мы высадили яркие цветочные клумбы в 15 лунках на Крещатике", — пояснили нам в "Киевзеленстрое".

Ранее мы сообщали, что на Крещатике полностью усохли каштаны вдоль проезжей части. "Сегодня" выяснила, что произошло с деревьями и как их планируют спасать. Середина лета, а каштаны вдоль Крещатика уже лысые.

50_main_new.1531906920_01

Фото: А. Марущак, "Сегодня"

В последние годы киевским каштанам, которые растут на Крещатике, заметно нехорошо: каждое лето на деревьях рыжеют листья, позже они их сбрасывают, а осенью цветут повторно, что не очень полезно. В итоге центральная улица с облысевшими каштанами напоминает зону экологического бедствия, а не главную аллею зеленого города.

Вопрос замены привычных конских каштанов, которые являются символом Киева, поднимали в столице уже не раз. Однако теперь киевляне могут принять участие в выборе нового дерева и даже посмотреть, как оно выглядит на главной улице: в городе началась реализация проекта "Выбери дерево для Крещатика". В его рамках неподалеку от КГГА высадили 10 саженцев. 
Киев, деревья, киевзеленстрой, каштаны, клумба
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Без листьев. Деревья вдоль Крещатика зачахли еще до середины лета. Фото: А. Марущак

В Киеве на Крещатике массово гибнут молодые каштаны

18 Июля, 12:40

Каштаны снова хотят заменить, а скандал с "Бриоти" до сих пор не решен

Другие новости

Кандидаты на замену каштанов. Фото: facebook.com/IgorDobrutskyi

До свидания, каштаны: почему на Крещатике хотят заменить деревья

20 Июня, 14:04

Киевляне выбирают альтернативу дереву, ставшему символом столицы
Загрузка...

Другие новости

Аномальное лето в Киеве: как спасти каштаны и собрать два урожая картошки

11 Июня, 11:30

Эксперты рассказали, как растения реагируют на необычную для столицы погоду

Другие новости

В Киеве на стене КГГА появился бронзовый каштан

28 Февраля, 16:08

При помощи симпатичных скульптур столицу популяризируют в глазах туристов  
Загрузка...