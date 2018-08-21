Самолеты, танки и ракетные системы: появились красивые кадры тренировки парада в Киеве

В Киеве прошла очередная репетиция военного парада – бойцы и военная техника прошли по Крещатику, а в небе над центром города летали самолеты и вертолеты, сообщает Министерство обороны.

Инспектировал готовность военнослужащих к проведению парада министр обороны Степан Полторак. В тренировке на центральной улице нашей страны приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, на Крещатике прошла колонна военной техники из 250 единиц, среди которой есть и та, что уже принята на вооружение, или которая еще проходит государственные испытания, а также перспективные образцы, которые в будущем могут усилить украинскую армию.

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Завтра, 22 августа, состоится генеральная тренировка в парадных мундирах.

Непосредственно в день празднования 27-й годовщины Независимости Украины на параде будет торжественно представлены почетные наименования бригад, которые защищают нашу страну на Донбассе.

Как сообщалось, в Киеве показали модернизированные танки Т-64. Боевые машины усовершенствовали новым оборудованием: боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км и GPS навигацию.

Как рассказывал Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Кроме того, в параде примут участие военные из 18 стран мира – всего 300 человек