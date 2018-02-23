Счастливый финал: украденного в Новый год в Киеве щенка вернули его хозяину

Шестимесячный щенок овчарки по кличке Бантик, которого похитили в Киеве в декабре прошлого года, вернулся домой. Пса украли в новогоднюю ночь с территории частного дома, пока его хозяин Михаил Бойко был у родных.

Бантика искали всей столицей почти два месяца: киевляне сделали сотни перепостов в соцсетях, а Михаил расклеил десятки объявлений. За возвращение своего питомца он даже назначил вознаграждение — 50 тыс. грн. К поиску пса подключили полицию.













Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Вернули. Михаил Бойко искал своего питомца почти два месяца. Фото: facebook.com/misha.boiko.90

Как рассказал первый замглавы ГУ НП Украины Вячеслав Аброськин, с просьбой разыскать щенка к нему обратился его знакомый генерал, воевавший на Востоке. Похитителя щенка нашли за два дня. "У него же был найден и Бантик", — написал Аброськин. По неофициальной информации, собаку украл сосед, чтобы получить выкуп.

Ранее мы писали о том, что в Киеве бельгийская овчарка Заррис стала донором для больных собак. Четвероногий уже 12 раз сдавал кровь.

Также мы сообщали об овчарке Еве, которая стала мамой для семи выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко.

Напомним, что 16 февраля наступил год Собаки по восточному календарю. "Сегодня" вспомнила самых необычных псов, которые уже успели стать известными не только в Украине, но и за ее пределами. Символы наступающего года работают спасателями, актерами, но есть среди выдающихся собак и обычные, которые, тем не менее, поражают окружающих своим умом и преданностью.