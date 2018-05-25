Секреты истории Киева: древние находки с Контрактовой, "золотой" архангел Михаил и книги-шедевры

В воскресенье столица отмечает очередной день рождения. Накануне праздника "Сегодня" побывала в Музее истории Киева на ул. Б. Хмельницкого, где больше всех знают о нашем городе, и увидела самые необычные экспонаты. 26 мая день рождения отмечает и сам музей.

Сколько лет Киеву

"В 2018 году Киеву исполняется 1536 лет", — скажут многие и ошибутся.

"Точный возраст не знает никто. С уверенностью мы можем сказать, что Киев как город, как административно-политический, торговый центр, существует с конца IX века. Возможно, Киев "постареет", если археологи найдут доказательства, что город более древний, но пока их нет. 1500-летие Киева, которое мы праздновали в 1982 году, было условной датой. Официально День Киева утвержден в 1987 году, и это было первое празднование Дня города в СССР", — рас­сказывает замгендиректора музея по научно-просветительской работе Людмила Мороз.

В программу празднования 1500-летия Киева было включено и открытие экспозиции Музея истории Киева в Кловском дворце. Оно состоялось 26 мая 1982 года. Так что 26 мая считают и днем рождения музея. Но это число стало для учреждения позже и роковым, ведь именно 26 мая, но уже в 2004 году, Музей истории Киева окончательно покинул Кловский дворец — помещения занял Верховный суд. Долго музей был "бездомным", а в здание на ул. Хмельницкого "заселился" только в 2012 году, хотя это помещение не приспособлено под его потребности: мало места для размещения всей экспозиции (фондовая коллекция насчитывает около 300 тыс. экспонатов).

"Мы используем его как Музейно-выставочный центр, а вопрос размещения самого музея остается открытым. Надеемся, что Гостиный двор на Подоле в будущем передадут музею", — говорит Мороз.

Самые интересные находки

Но музею есть чем удивить гостей. Музейные тайны для нас раскрывает главный хранитель фондов Музея истории города Киева Людмила Сургай. Самые древние экспонаты в фондовой коллекции это, конечно же, археологические находки. Среди них — череп и бивень мамонта, найденные Викентием Хвойкой на Кирилловской стоянке. Только представьте, им 20 тысяч лет! Уникальное открытие было сделано в Киеве в 1972 году. Археологические раскопки на Контрактовой площади, которые проводились во время строительства метро, принесли удивительные результаты: были обнаружены деревянные изделия X века — фрагмент старинного коромысла, саней, деталь маслобойки, оконный декор и другие.

"До этого считалось, что дерево не может сохраняться так долго. На территории Подола изделия уцелели благодаря "природной консервации": после наводнений, когда отступала вода, все покрывал ил. Он препятствовал доступу кислорода к дереву", — поясняет завотделом "Киев древний и средневековый" Александр Пашковский.

Один из самых таинственных экспонатов музея — часть "Дуба Перуна" с кабаньими челюстями и клыками. Дерево, которое, вероятно, использовалось для языческих обрядов, было найдено более 40 лет назад в устье Десны. Его ствол хранится в Нацмузее народной архитектуры и быта. Среди самых грандиозных экспонатов — детальный макет Киевского замка XVII века на Замковой горе. Ему практически столько же лет, сколько и музею. Впечатляет и барельеф Архангела Михаила конца XVII в. До 1811 года, когда случился масштабный пожар, он украшал здание Киевского магистрата. Удалось нам увидеть и некоторые из самых ценных экспонатов. Это утонченные золотые трехбусинные серьги времен Киевской Руси. "Их не вставляли в уши, а подвешивали на лентах", — говорит хранитель. Есть в коллекции римские монеты 76 и 87 годов до н. э. и уникальные издания: "Часослов" Ивана Федорова 1565 г., "Азбука" Бурцева 1637 г., прижизненное издание Пушкина "Руслан и Людмила". Эти шедевры — из личной коллекции хореографа Сержа Лифаря.

Также в экспозиции вещи, принадлежащие выдающимся киевлянам. К примеру, ведерко из-под шампанского, подаренное архитектору Павлу Алешину. "Мы имели счастье знать потомков архитектора, и они делились материалами, которые были в семье", — говорят в музее. Среди других необычных экспонатов — 3D-очки начала XX века, макет доходного дома по проекту архитектора Городецкого. Фонды музея постоянно пополняются. К примеру, сюда попала и коллекция подарков, которые получали чиновники при мэре Черновецком.

Напомним, в канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.

В этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

В воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.