Секреты "Софии Киевской": на стенах оставляли любовные послания, а лица святых писали с древних киевлян

В Киеве реставрируют тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Сейчас мастера работают под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году. Заложил строительство Владимир Великий, а завершил сын, Ярослав Мудрый.

"Уникальный памятник архитектуры и монументального искусства, древнейший сохранившийся на сегодня средневековый храм Руси-Украины. Центр всей культурной, политической жизни нашего государства в средневековье", – говорит о храме Вячеслав Корниенко, заместитель гендиректора по научной работе заповедника "София Киевская".

Эти стены постоянно разрушал не только время, но и войны и политические режимы. Поэтому рядом могут быть мозаики, фрески и даже масляные орнаменты 19-20 века. Например, на своде сохранились две композиции, которые закрасили 100 лет назад. Но есть возможность вернуть фреску.

Больше всего внимания – к мозаике, которую от пыли и копоти не чистили 30, а в отдельных местах и 90 лет.

"Реставратор сейчас выполняет закрепления камней, которые могут выпасть. После того, как они будут закреплены – продолжится очистка от загрязнения", – объясняет Анатолий Остапчук, заведующий научно-реставрационной мастерской заповедника "София Киевская".

Параллельно с реставрацией, продолжают и исследовать Софию Киевскую. Тайн остается немало: например легенда о первой библиотеке, изображения неизвестных ранее святых и даже история обычных киевлян из 12 века.

"Благодаря исследованию граффити, удалось зафиксировать историю о любви девушки Елены к Киприану", – говорит Вячеслав Корниенко.

В разный период на стенах собора девушка оставляла любовные послания. Последнее было: "Куприян, хороший ты, сколько мне еще зря разгораться".

"Разрешаем себе считать, что все-таки у них было все хорошо", – улыбается историк.

Ученые говорят: лики святых на фресках древние мастера писали со своих друзей и знакомых. Поэтому можем увидеть, как выглядели киевляне во времена средневековья. Реставрацию в Софии Киевской планируют закончить в начале зимы.

Напомним, в Киеве активно реставрируют древние святыни. В ближайшее время в Софийском соборе восстанавливают мозаики и фрески XI века, которые находятся в южной части подкупольного пространства. Обойдутся работы в 15 тыс. евро — грант от кипрского благотворительного фонда.

Ранее мы сообщали, что одна из главных христианских святынь Восточной Европы — Софийский собор — празднует 1000-летие со дня освящения и первого богослужения. Напомним, согласно "Повести временных лет" собор был построен в 1037 году князем Ярославом Мудрым после победы над печенегами, однако, как выяснили ученые Нацзаповедника "София Киевская", возвели святыню во втором десятилетии XI века, заложили 4 ноября 1011 года, а освятили 24 мая (по старому стилю 11 мая) 1018 года. Строить собор начал князь Владимир Великий, а завершил Ярослав Мудрый.

Также мы сообщали, что уникальную старинную живопись нашли в Софийском соборе Киева. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.