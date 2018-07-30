Сенсация от археологов: в Лавре откопали стену времен древней Руси

В столице — очередная археологическая сенсация. На территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.

Как рассказал "Сегодня" за­ве­дующий научно-­ис­сле­до­ва­тель­ского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко, раскопки проводились "по следам" известного археолога Владимира Богусевича.

"В 1951 году в саду произошел провал, и на его месте Богусевич провел раскопки, обнаружив в трех местах остатки фундамента оборонительной стены. Но точной информации археолог не оставил, и наша задача заключалась в том, чтобы найти его старые раскопы. Мы их нашли, а также открыли новые участки", — поясняет Тараненко.

Раскопки. Длина оборонительной стены может быть 212 метров. Фото: С. Тараненко

Исследования стартовали 25 июня. За это время археологи раскопали шесть траншей, и в пяти из них нашли фундаменты и полуразрушенные фрагменты стены. Построена она была из колотого камня (фундамент) и плинфы — тонкого, обоженного кирпича периода древнерусского зодчества.

"Наши исследования подтвердили, что протяженность объекта составляет 21 метр. Общая же длина стены может быть 212 метров. Ширина фундаментов — 2,5 метра, а конструкции над ним — около двух метров. Высота, думаю, была не больше трех метров. Точные данные мы, возможно, получим в следующем году, когда откроем объект большим раскопом", — рассказал Тараненко.

На месте раскопок археологи обнаружили около 1500 артефактов, среди них почти 1000 фрагментов плинфы (в Киеве, кстати, недавно установили мини-скульптуру в честь этого материала). Самые необычные находки — фрагмент древнерусского металлического литого браслета с плетеным орнаментом, который был копией более дорогого женского украшения из серебра. Обнаружили две свинцовые "дрогичинские" пломбы XI—XIII веков с изображением двузубцев.

Браслет. Женское украшение с плетеным орнаментом. Фото: С. Тараненко

"Этими пломбами могли опечатывать связки шкурок, которые выполняли функции кредитных денег в Киевской Руси, и удостоверять плату таможенного сбора за переезд княжеской волости и перевоз товара", — рассказал археолог.

Пломбы. Ими могли опечатывать связки шкурок. Фото: С. Тараненко

МОНЕТЫ У СОФИИ. Продолжаются археологические раскопки и в "Софии Киевской", стартовавшие в начале июля. Тут исследования ведутся на месте провала, который произошел в апреле этого года в 25 метрах северо-западнее здания собора. В Нацзаповеднике говорят, что в этом месте находятся древние монастырские погреба XVII в. Из первых ценных находок — несколько старинных монет.

"Первая монета с раскопа была найдена на глубине 1,25 метра в слое, который, предварительно, датируется второй половиной XVII — началом XVIII века. Это полторак Сигизмунда 1622 года в хорошем состоянии. Вторая монета — литовский солид (грош) Яна Казимира 1666 года. В народе называется "боратинкой", но правильнее было бы называть ее "буратинкой", потому что ее чеканил Тито Ливио Бураттини (польский инженер и изобретатель итальянского происхождения. — Авт.). Спрос на эти монеты сохранялся вплоть до 1765 года, поэтому неудивительно, что одна нашлась в здании ΧVIII века", — рассказал археолог Тимур Бобровский.

Напомним, с мая в Киеве археологи проводят раскопки возле памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня оборонной стены", неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. Археологи в первый же день обнаружили ценные находки, которые будут переданы в фонды Национального заповедника "София Киевская".

Кроме того, во время реконструкции лестницы от Пейзажной аллеи до Воздвиженки строители наткнулись на необычные находки. Активисты уверяют, что на Старокиевской горе, возле Нацмузея истории Украины, экскаватор срезал культурный слой, который, вероятней всего, можно датировать XII—XVI веком.

Тем временем, депутаты Киеврады поддержали за основу проект решения о создании на Почтовой площади музея археологии Киева.