Сергей Максименко: "Украинцы заслуживают комплексного подхода к построению модели здоровья"

Как известно, психология – это выражение словами того, чего ими нельзя выразить. Но академик Сергей Максименко, посвятивший свою научную карьеру изучению проблем личности, – уникальный собеседник, который вербальными средствами легко рисует психологический портрет целой страны. Его "окончательный анализ" развития украинской психологии, ее настоящего и будущего в эксклюзивном интервью.

– Сергей Дмитриевич, сегодня не меньше трети украинцев нуждаются в помощи психологов. Что сделано для организации системы психологической помощи в Украине?

– Сейчас психологическая наука охватывает все сферы жизни человека, поэтому особенно важно, чтобы фундаментальная наука опиралась на самые значимые запросы практики. Острием, направленным на исследование, совершенствование научного знания и поиски путей органического внедрения этих разработок в практику является наш Институт психологии имени Г.С.Костюка. В 1984--1990 годах мы начали организацию психологической помощи не только в Министерстве образования и науки, но и на межведомственном уровне. При поддержке института была организована социально-психологическая служба Минобороны Украины, в пограничных войсках и при Министерстве внутренних дел Украины. Большую практическую работу ведет и Общество психологов Украины, председателем которого я являюсь. Оно стало уникальной платформой для коммуникации специалистов по самым актуальным проблемам повышения психологической культуры современного общества.

– С началом революционных событий в Украине перед украинскими психологами возникли новые вызовы?

– Безусловно. Сразу после Революции достоинства мы создали Кризисный центр медико-психологиеской помощи населению, начал работать круглосуточный "телефон доверия". Стало очевидно, что психологическая помощь людям с постравматическим синдром, после "постэмоциональной вспышки", пережитой на Майдане, должна быть не менее эффективной, чем медицинская. А с началом событий на Донбассе остро встал вопрос нехватки практических специалистов в зоне АТО, где в психологической поддержке нуждаются как военные и члены их семей, так и мирные жители. Для них наши сотрудники и волонтеры проводят различные тренинги для их психологической реабилитации и социальной интеграции. Но для того чтобы данные меры по организации и осуществлению психологической защиты населения были эффективны, необходимо наладить механизмы межотраслевого сотрудничества. Поэтому весной этого года я стал инициатором создания Межведомственного координационного совета государственных психологических служб Украины. Для построения действенной системы охраны психического здоровья у Украины есть достаточный кадровый потенциал – 3200 психиатров, 545 психологов в МЗ, 596 психологов Минобоны и 25 тысяч психологов в Министерстве образования и науки.

– В сфере практической психологии сделано немало, а какую роль играет институт в развитии академической науки?

– Немногие знают, что наш научно-исследовательский институт, созданный в мае 1945 года, был уникальным научным явлением – одним из трех академических Институтов психологии в СССР. В фокусе его исследований находились проблемы исследования личности. Мне кажется, что и сегодня это очень актуально. Украинские психологи пытаются найти не только методологическую систему, но и адекватный ей метод исследования и развития личности. Ведь в ней как в "капле росы" проявляется весь мир, вся сущность мироздания – человеческие страсти, обиды, личностное достоинство и творческий взлет мысли. Поэтому осмысление личности и ее главных структурных компонентов стали системообразующими в научной деятельности нашего института и моих собственных исследованиях. Так родилась украинская школа генетической психологии, в основе которой лежит генетико-психологическая теория зарождения, становления и существования личности. Ее фундаментальные основы изложены в моей работе "Генетическая психология", а также в трех монографиях и учебнике "Генеза существования личности", вышедшей на английском языке.

– Под вашим научным руководством по этой тематике в институте прошли защиту 200 кандидатских и 50 докторских диссертаций. А какими еще научными достижениями вы гордитесь?

– Итогом моего профессионального пути в науке стали 660 научных работ, в том числе 30 учебников для студентов вузов, 32 учебных пособия, 29 монографий по методологии проблем развивающего развития, психологии личности, методологической рефлексии развития в психологии, экспериментально-генетических методов возрастной и педагогической, генетической и медицинской психологии. Это доказательство моей веры в то, что украинская психология развивается и уверенно двигается в будущее.

– А основание первого в Украине и Европе медико-психологического факультета в Национальном медицинском университете имени А.А.Богомольца?

– Да, это уникальный факультет, где объединенное изучение медицинских и психологических наук используется для подготовки специалистов новой для Украины специальности – врач-психолог. Здесь были разработаны новые учебные программы и методические рекомендации, вводились новые спецкурсы и спецсеминары. Благодаря нашей работе "медицинская психология" вошла в перечень врачебных специальностей, а на базе факультета открыта аспирантура по этой специальности. То есть фактически мы создали новую дисциплину, которая реализовалась и в науке, и в реальном учебном процессе. Однако в 2015 году кафедра общей и медицинской психологии и педагогики была разделена на три части, что фактически нивелировало все наши научные достижения. Специальность была объединена с медицинской реабилитацией и получила название "Медицинская и психологическая реабилитация". Однако, приложив массу усилий, мне удалось убедить руководителей профильных министерств восстановить медицинскую психологию в сетке специализаций. Я уверен, что граждане новой Украины заслуживают такого комплексного мультидисциплинарного подхода к построению целостной биопсихосоциальной модели здоровья. Боюсь только, это мнение не разделяет администрация Национального медицинского университета и нынешнее руководство факультета. Я был вынужден покинуть пост декана факультета, но мне хочется верить, что трудности лишь рождают в людях способности, необходимые для их преодоления.

– Знаю, что и сегодня вам приходится работать в непростых психологических условиях.

– К сожалению, банальная история профессиональной зависти породила целую цепь событий, которые не позволяют мне и институту вести профессиональную деятельность с полной отдачей. Необоснованные обвинения и откровенная клевета, порочащие мое доброе им и профессиональную репутацию, становятся причинами бесконечных проверок и ревизий, которые лихорадят институт. Дело дошло даже до сфабрикованного дела о получении взятки, рассмотрение которого тянется уже около года. Уверен, что суд отклонит все эти грубо сфальсифицированные обвинения. Ведь о цели всех этих нападок на меня и членов моей семьи мне было заявлено открыто: "Оставьте руководство институтом, и на следующий день все прекратится!" Мы отдаем себе отчет, что историческое здание в самом центре Киева, а особенно земля, на которой оно стоит, представляет большой интерес для определенных лиц, связанных с недвижимостью. Но правда на нашей стороне!

– Какова реакция научного сообщества?

– Обращение в мою защиту подписали 5 000 коллег-психологов, а президент Всемирного союза ученых за мир господин Джон Хегелин направил личное письмо Президенту Украины. Позвольте мне его процитировать: "Сегодня всеобъемлющая подготовка специалистов по психологии, способных проводить исследования и помогать решению фундаментальных проблем общества, становится особенно актуальной. Поэтому, помогая доктору Максименко защитить свою честь, достоинство и статус, вы защитите будущее психологических исследований и карьеру поколений молодых украинских ученых, успешное образование которых находится под угрозой". Такая поддержка дает мне силы двигаться вперед и продолжать работу во имя лучшего будущего нашей страны и каждого украинца!

Наталья Кирьянова