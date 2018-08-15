Синоптики рассказали, сколько еще киевляне будут дышать грязным воздухом

В Киеве наблюдаются такие погодные условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Синоптики Укргидрометцентра подчеркнули, что подобные условия сложились еще 4 августа и продержатся они вплоть до 16 августа. Среди факторов, способствующих загрязнению, называется дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха.

Также приводятся данные с постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, согласно которым 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Бессарабской и Демеевской площадей, а также улицы Довженко и проспекта Победы. Кроме того, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК на улице Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектах Оболонском и Победы, а также бульваре Л.Украинки.

Напомним, в прошлом году в это же время года в Киеве также наблюдалось сильнейшее загрязнение воздуха формальдегидом. Так, 17 и 18 августа уровень загрязнения достиг 4-5 среднесуточных значений.

Отметим также, что Украина лидирует в мире по количеству смертей от загрязнения воздуха. Ученые связывают этот факт с оставленной в наследство от СССР промышленностью.