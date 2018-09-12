Скандал с памятником "Лестница": за испорченную скульптуру не хотят платить

История со скульптурой "Лестница", которую в ноябре 2017 года задел и поломал трактор подрядной организации во время проведения ремонтных работ на Русановской набережной, получила скандальное продолжения. Оказывается, подрядная организация до сих пор не рассчиталась за поврежденный памятник, хотя уже прошел почти год с момента его повреждения.

Памятник представляет собой лестницу, по которой поднимаются папа и двое деток – мальчик и девочка, а еще пес и кот. Он полюбился многим жителям Русановки, увы его вот уже как год не возвращают на прежнее место.

В августе мэр Киева посетил обновленную набережную на Русановке. Но никого из ответственных чиновников не смутило то, что на аллее выстеленной новой плиткой, остался постамент от памятника, который хулиганы расписали похабными рисунками.

Поврежденный памятник в ноябре 2017 года автор забрал на ремонт. Тогда подрядная организация, повредившая памятник, пообещала возместить ущерб за испорченную скульптуру, речь шла о сумме 40 тысяч гривен (демонтаж, монтаж и ремонт памятника). "Лестница" должна была вернуться на прежнее место в мае этого года. Увы, этого не произошло.

"Памятник был поврежден, и я отвез его в мастерскую, где специалисты его восстановили. Но люди, которые обещали уплатить за этого деньги, просто пропали и на связь не выходят. Поэтому памятник и не возвращают на место. А демонтаж, монтаж памятника (вес до 300 кг) и его ремонт стоят денег. У меня два варианта: ждать, когда деньги наконец-то заплатит та организация, сотрудники которой повредили памятник, или я сделаю это за личный счет. Поражает то, что городским чиновника полностью безразлично, что на обновлённой набережной стоит этот пенек от памятника, на фоне их красивой плитки", – возмущается скульптор Александр Лидаговский.

Он уже жалеет, что поверил на слово чиновникам "Киевзеленстроя".

"Нужно было вызвать на место полицию и привлечь к ответственности, людей которые по своей халатности трактором повредили памятник", – говорит Лидаговский.

В КП УЗН Днепровского района корреспонденту "Сегодня" сообщили, что по их информации средства за поврежденный памятник подрядной организацией были уплачены. В КП подчеркнули, что памятник "Лестница" не передан им на баланс и они не могут отвечать за его сохранность, хотя серый постамент видели и не трогали во время ремонта на Русановской набережной. В подрядной организации на телефонные звонки не отвечают.

Напомним, возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) активисты установили памятник взяточнику. По словам организаторов акции, памятник должен напомнить антикоррупционным органам о делах по конкретным чиновникам.

Кроме того, в апреле памятник Шевченко в Киеве "укоротили" на полметра. После увеличения дома за спиной Тараса, изменились пропорции монумента.