Снег и мороз в Киеве: в город вернули пункты обогрева

В выходные в столицу нагрянули снегопады и сильные морозы. Вчера столбик термометра весь день держался на отметке минус 15—16 градусов мороза. Как в городе боролись с непогодой, выяснила "Сегодня".

Уборка снега в Киеве

В "Киевавтодоре" уверяют: для расчистки дорог, дворов, тротуаров выпустили больше 287 единиц техники и 427 человек убирали снег вручную. "На Дорогожичах в субботу была "каша", даже на проезжей части из-за чего образовалась пробки. Зато на Троещине техника работала поминутно", — рассказывает Антонина Тополя. "Дойти до станции метро "Позняки" и не упасть было сложно, но уже в воскресенье утром тротуары почистили, хотя не везде посыпали песком, потому скользили все", — рассказал киевлянин Дмитрий Пилипенко.

В мэрии просят киевлян при снегопадах не пользоваться личным авто и переходить на общественный транспорт. И призывают водителей не парковать авто на обочинах дорог. "Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", — предупредили в КГГА.

Пункты обогрева в столице

Чтобы киевляне не замерзали в период сильных морозов, в городе открыли 44 пункта обогрева, 18 из которых работают круглосуточно. "С пятницы зарегистрировано 86 человек, которые обратились в пункты обогрева за помощью", — пояснил глава управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

"Сегодня" побывала в некоторых из них. Как оказалось, они расположены в помещениях КП, больницах и помещениях департамента соцполитики КГГА.

На ул. Суздальской, 4/6, в доме социальной заботы — очередей не было. Нас любезно встретил охранник и провел в пункт, где можно согреться, некоторые посетители тут расхаживали даже в футболках. Тут работает медпункт, где людям оказывают помощь и можно остаться на ночлег.

"Сейчас у нас ночует около 100 человек. Они могут у нас согреться и выпить чая. В основном это бездомные, которым просто некуда идти. Заходят погреться и одинокие пенсионеры", — пояснили в учреждении. Сами бездомные рассказывают: "Здесь можно не только чая выпить, но и поужинать, к примеру нас угощали горячей кашей или вкусным супом", — рассказывает "Сегодня" посетитель пункта Вера Токоло.

А вот пункт обогрева на проспекте Комарова, 3, оказался закрытым. Он расположен на территории больницы. Найти его замерзающему человеку просто нереально, нигде нет указателей. Благо нам помогли отыскать его медработники. В помещении видно медикаменты и чайник, а вот персонала мы так и не дождались, простояв там минут 15. Кстати, сильные морозы до 20 градусов продержаться в городе, по прогнозам синоптиков, еще несколько дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что на зимний период, с 1 декабря 2017-го до 1 апреля 2018 года, в столице организовали социальное патрулирование и создали городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в Киеве в зимний период.

Среднегодовая температура в 2017 году в Киеве составляла + 9,8 градуса тепла. Всего же в столице было зафиксировано 24 температурных рекорда. Об этом говорится в погодных итогах в столице за 2017 год, обнародованных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.