Снежная весна в Киеве: пассажиры мерзнут в маршрутках и постят фото сугробов
1 марта погода в столице совсем не похожа на весеннюю
Первый день весны встретил киевлян обильным снегом и сильным морозом. Пользователи соцсетей начали массово выкладывать фотографии зимних городских пейзажей, сопровождая их ироническими комментариями – какая, мол, "весенняя" погода.
"Акция! Тем, кто пережил три месяца зимы – четвертый в подарок!", – шутят жители столицы.
Также в соцсетях шутят над низкими температурами последних дней.
Пассажиры общественного транспорта сообщают о больших скоплениях людей на остановках.
Фото: facebook.com/strigun.j
Тем временем, в "Киевпастрансе" сообщают, что транспорт ходит не по графику.
Напомним, по состоянию на данный момент наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, также небольшой снег зафиксирован в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.
Как мы писали ранее, в соцсетях начался флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег.