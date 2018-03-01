Снежная весна в Киеве: пассажиры мерзнут в маршрутках и постят фото сугробов

1 марта погода в столице совсем не похожа на весеннюю

Первый день весны встретил киевлян обильным снегом и сильным морозом. Пользователи соцсетей начали массово выкладывать фотографии зимних городских пейзажей, сопровождая их ироническими комментариями – какая, мол, "весенняя" погода.











Фото: facebook.com/aleksey.gvozdik Фото: facebook.com/lenkint Фото: facebook.com/igor.rets "Первое весеннее селфи", - пишет куратор зоопарка в Межигорье Сергей Григорьев. Фото: facebook.com/serhii.hryhoriev.1 Фото: facebook.com/vlazebnyk Фото: Галина Ориховская‎ (Типичная Соломенка)

"Акция! Тем, кто пережил три месяца зимы – четвертый в подарок!", – шутят жители столицы.

Также в соцсетях шутят над низкими температурами последних дней.

Пассажиры общественного транспорта сообщают о больших скоплениях людей на остановках.

Фото: facebook.com/strigun.j

Тем временем, в "Киевпастрансе" сообщают, что транспорт ходит не по графику.

Напомним, по состоянию на данный момент наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, также небольшой снег зафиксирован в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.

Как мы писали ранее, в соцсетях начался флешмоб с хештегом #помоги_весне_ешь_снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые едят снег.