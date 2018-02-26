Снежный Киев: 20 красивых фотографий из Instagram

Вчера, 18:58

Горожане фотографируют заснеженные крыши и питомцев в милых нарядах

  • Фото: tjwronski
  • Фото: vovashl
  • Фото: mec0421
  • Фото: vol.lopin
  • Фото: ann_av
  • Фото: innapylypets
  • Фото: grbn_
  • Фото: irinavach
  • Фото: lola.__lova
  • Фото: olegcarbo
  • Фото: rrrogovoy
  • Фото: inhuman_gg
  • Фото: opndoor
  • Фото: frauuvictoria
  • Фото: ianazholud
  • Фото: betty_nose
  • Фото: moshkovskiym
  • Фото: marynakarapetian
  • Фото: semer_yat
  • Фото: olesya.ol
Фото: tjwronski
Фото: vovashl
Фото: mec0421
Фото: vol.lopin
Фото: ann_av
Фото: innapylypets
Фото: grbn_
Фото: irinavach
Фото: lola.__lova
Фото: olegcarbo
Фото: rrrogovoy
Фото: inhuman_gg
Фото: opndoor
Фото: frauuvictoria
Фото: ianazholud
Фото: betty_nose
Фото: moshkovskiym
Фото: marynakarapetian
Фото: semer_yat
Фото: olesya.ol

До наступления календарной весны остаются считанные дни. Однако зима не спешит сдавать позиции: в столице на днях ощутимо похолодало, дороги города замело снегом. "А как же весна? -15, это не шутка, однако", – пишет в Instagram пользователь grbn_.

Но это не повод расстраиваться: Киев в морозные дни выглядит, словно на новогодних открытках. Жители и гости города с удовольствием снимают городские пейзажи и своих питомцев в теплых одежках, выкладывая фотографии в соцсети. Мы собрали 20 фотографий, которые передают атмосферу снежного Киева.

Напомним, в выходные в столицу нагрянули снегопады и сильные морозы. Вчера столбик термометра весь день держался на отметке минус 15—16 градусов мороза.

Чтобы киевляне не замерзали в период сильных морозов, в городе открыли 44 пункта обогрева, 18 из которых работают круглосуточно. 

"Сегодня" побывала в некоторых из них. Как оказалось, они расположены в помещениях КП, больницах и помещениях департамента соцполитики КГГА.

Всего с 23 февраля в киевские пункты обогрева обратились 137 человек. Всего с начала зимнего периода пунктами обогрева воспользовались 965 человек. 
Киев, снег, фотографии, соцсети
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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