Снежный Киев: 20 красивых фотографий из Instagram

До наступления календарной весны остаются считанные дни. Однако зима не спешит сдавать позиции: в столице на днях ощутимо похолодало, дороги города замело снегом. "А как же весна? -15, это не шутка, однако", – пишет в Instagram пользователь grbn_.

Но это не повод расстраиваться: Киев в морозные дни выглядит, словно на новогодних открытках. Жители и гости города с удовольствием снимают городские пейзажи и своих питомцев в теплых одежках, выкладывая фотографии в соцсети. Мы собрали 20 фотографий, которые передают атмосферу снежного Киева.

Напомним, в выходные в столицу нагрянули снегопады и сильные морозы. Вчера столбик термометра весь день держался на отметке минус 15—16 градусов мороза.

Чтобы киевляне не замерзали в период сильных морозов, в городе открыли 44 пункта обогрева, 18 из которых работают круглосуточно.

"Сегодня" побывала в некоторых из них. Как оказалось, они расположены в помещениях КП, больницах и помещениях департамента соцполитики КГГА.

Всего с 23 февраля в киевские пункты обогрева обратились 137 человек. Всего с начала зимнего периода пунктами обогрева воспользовались 965 человек.