Снос киосков с прессой в Киеве: все подробности скандала

В столице массово демонтируют газетные киоски. Разрешения и уплаченное долевое участие чиновников не смущают. Говорят – киоски не соответствуют их функциональному назначению. На днях чуть не снесли еще один ларек с газетами. Коммунальщики уже закрепили тросы, через мгновение подъемный кран должен был загрузить его на платформу, но оторвать от земли магазинчик не смогли: продавец закрылась внутри и держала оборону два часа.

"Подходит и говорит: мы будем демонтировать киоск. Ничего мне не показывает, никакого удостоверения. И начали здесь дергать, стучать. Я испугалась, у меня диабет, представляете, какой это шок", – вспоминает Валентина Омельчук, продавец.

Не меньше напуганы местные пенсионеры. Если газетную палатку уберут – они останутся без информации. Виктор Дядюра не отходит от киоска – стережет его от коммунальщиков. Газеты тут покупает уже 26 лет.

"Следующий киоск – через полтора квартала. Что, бабушкам и дедушкам туда бегать? А тут такой райончик: у нас один дом – семьсот сорок квартир", – говорит пенсионер.

Под угрозой оказались 17 столичных киосков "Союзпечати", четыре уже демонтировали. Потому что, как говорят в КГГА, кроме печатных изданий, здесь продают еще канцелярию и отбирают заработок у других предпринимателей.

"Если функциональное назначение печатные средства массовой информации – то там должны быть печатные средства массовой информации", – говорит Тарас Панчий, начальник управления контроля за благоустройством КГГА.

Канцелярию в своих киосках "Союзпечать" продавала всегда. Уверяют, что законов не нарушают.

"Ты считаешься распространителем прессы, если более семидесяти процентов витрины занято периодическими печатными средствами массовой информации. У нас этот показатель составляет 81 процент, а 19 процентов составляет сопутствующая продукция", – объясняет Алексей Бабанский, заместитель директора агентства "Союзпечать".



Сейчас в Киеве около трех сотен киосков, где продают прессу. Сокращение их численности – угроза для всего печатного медиарынка. Редакции вынуждены будут закрываться, если им негде будет реализовать свои тиражи.

"Это практически единственная системная розница, которая сохранилась в городе Киеве. По нашим оценкам, для разных участников рынка это – от 30 до 50 процентов всех продаж", – объясняет Сергей Охрименко, директор департамента управления тиражом газеты "Сегодня".

Тем временем, возле ларька с прессой, коммунальщики убирают кран и уезжают. Рекламные баннеры цепляют на место. Этот киоск работники предприятия "Союзпечать" вместе с жителями микрорайона отстояли. Впрочем, можно ли будет приобрести свежую прессу здесь завтра? Ведь коммунальщики могут вернуться ночью – и тогда защищать киоск будет некому.

Как сообщалось, прошло два месяца с начала громкого скандала, когда городские власти решили демонтировать десять киосков агентства "Союзпечать" якобы из-за того, что в них продают "несанкционированные товары".

Напомним, по решению городской комиссии по вопросам размещения временных сооружений торгового, бытового и социально-культурного назначения, сотрудники КП "Киевблагоустройство" уже демонтировали два киоска по продаже прессы на ул. Шота Руставели, 23, и на проспекте Победы, 57. Та же комиссия решила снести 8 киосков прессы в разных районах города.

В "Союзпечати" возмущены и называют это войной против свободы слова и доступа к информации в угоду желанию заработать — заменить продажу прессы торговлей сигаретами. На все эти киоски есть разрешительные документы и уплачено паевое участие. Официальная причина демонатажа — "изменение функционального назначения": якобы в киосках была выявлена продажа сигарет. Однако ни в одном из киосков, который указан в списке на демонтаж, а также в снесенных, не продавали табак. Их товар — малоприбыльные для города журналы, газеты и ручки с тетрадками.