"Спасибо деду за победу": в Киеве началась акция "Бессмертный полк"

Сегодня, 11:19

Место проведения шествия ограждено металлическим забором


Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

Фото: Л. Князьская-Ханова / "Сегодня"

В Киеве начинается шествие участников акции "Бессмертный полк". В ней принимают участие более двух тысяч человек.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", люди несут цветы и плакаты, поют песни военных времен. Участники шествия скандируют "Спасибо деду за победу!" и "Фашизш не пройдет!".

Место проведения шествия ограждено металлическим забором,порядок охраняют около тысячи правоохранителей и нацгвардейцев. На входе за ограждение всех проверяют с помощью металлических рамок. Напомним, центр Киева перекрыли для мероприятий в честь Дня победы

Участники шествия – в большинстве своем пожилые люди, но есть и молодежь. Некоторые молодые люди пришли с маленькими детьми. 

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.
Киев, День Победы, 9 мая, Бессмертный полк
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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