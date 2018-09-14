Старый флаг на Дарницкой площади никак не могут поменять

На Дарницкой площади в Киеве установлен флагшток с флагом Украины. Однако со временем ткань на флаге потрепалась, и теперь он выглядит неопрятно.

Активисты обратились к местным властям с вопросом, кто отвечает за смену флагов и их состояние. По словам и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, флаги меняют как сотрудники компании "Киевзеленстрой", так и другие балансодержатели.

"Территория Дарницкой площади, где находится флагшток, скорее всего, находится на балансе Днепровского коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой". В данное КП можно обратиться с просьбой провести проверку состояния флагштока, установленного на зеленой зоне. У каждого такого объекта есть свой балансодержатель – это могут быть как коммунальные предприятия, так и коммерческие. Если флагшток установлен рядом с проезжей частью, то находится он на балансе дорожно-эксплуатационной организации, за другими флагами, установленными по городу, должны следить сотрудники РГА", – рассказал чиновник.

Он уточнил, что также за флаги отвечают управляющие компании районов, к примеру, жэки или ОСМД, осуществляющие уборку этих территорий.

Напомним, 23 августа в Киеве в честь Дня флага развернули огромный флаг, который шокирует своими размерами – на одной из самых длинных магистралей столицы. Чтобы увидеть его полностью, надо было проехать несколько минут. Общая длина флага – 2 километра 700 метров.

Кроме того, 8 сентября в Славянске подрались из-за флага: один человек попал в больницу, второй – за решетку. Одному из потерпевших медикам пришлось удалили селезенку.