Стены "Скандинавской гимназии" в Киеве украсил грандиозный мурал
Над картинами трудились известные художники из Исландии
На стенах "Скандинавской гимназии" на Позняках появился новый мурал, авторами которого являются известные художники "KROT and KRASS" из Исландии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил куратор стрит-арта в Киеве Олег Соснов.
Гимназия расположена на улице Бориса Гмыри, 3б. Художники на стенах гимназии изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.
Идея мурала – вдохновить людей, особенно детей, путешествовать по дальним странам, знакомиться с другими культурами и быть открытыми для новых впечатлений на жизненном пути.
Напомним, молодая художница BKfoxx из Нью-Йорка, закончила работу над муралом на старом здании полиции Печерского района Киева (ул Московская, 30). На стене появился нарисованный мужчина в джинсах и берцах, который склонился, чтобы руками защитить ромашку, которая растет в окружении разбросанных инструментов и болтов.
Вместе с тем, в июле 2018 года в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.