Стены "Скандинавской гимназии" в Киеве украсил грандиозный мурал

На стенах "Скандинавской гимназии" на Позняках появился новый мурал, авторами которого являются известные художники "KROT and KRASS" из Исландии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил куратор стрит-арта в Киеве Олег Соснов.

Гимназия расположена на улице Бориса Гмыри, 3б. Художники на стенах гимназии изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.

Идея мурала – вдохновить людей, особенно детей, путешествовать по дальним странам, знакомиться с другими культурами и быть открытыми для новых впечатлений на жизненном пути.

Напомним, молодая художница BKfoxx из Нью-Йорка, закончила работу над муралом на старом здании полиции Печерского района Киева (ул Московская, 30). На стене появился нарисованный мужчина в джинсах и берцах, который склонился, чтобы руками защитить ромашку, которая растет в окружении разбросанных инструментов и болтов.

Вместе с тем, в июле 2018 года в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.