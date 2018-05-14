Судьба "Дворика с воронами" в Киеве: власти прокомментировали объявление о продаже

Киевлян встревожила новость о возможной застройке легендарного "Дворика с воронами", по адресу улица Рейтарская, 9. В социальных сетях обсуждают объявление о продаже земельного участка по этому адресу в 24 сотки под строительство.

В объявлении сказано, что во дворик есть два заезда, расположены три здания, общей площадью 450 квадратных метра, удобный подъезд для строительной техники. Стоимость участка 1 миллион долларов. Авторы объявления отмечают, что возможен торг, так же отмечается, что строительство согласовано с КГГА и ГАСК до 10 этажей.

Напомним, что в дворике находиться городская достопримечательность – клетка с большими воронами, к которым экскурсоводы массово водят туристов уже многие годы.

В мэрии "Сегодня" прокомментировали скандальную информацию.

"По данным градостроительного и земельного кадастра Киева, этот земельный участок является собственностью города, продавать его никто не имеет права, а данное объявление является фейком. Такие фейки могут появляться по двум причинам. Первое – это политическая причина, с надеждой на то, что СМИ дадут эту информацию без надлежащей проверки с целью дискредитации действующей городской власти. Второе – это может быть связано с техническими действиями оценщиков земли. Они заинтересованы в этом, когда нужно сделать оценку какого-либо участка, и часто запускают подобные объявления, чтобы зафиксировать нужную для них стоимость и затем ссылаться на эту информацию, мол, именно столько стоит земля в определенном районе столицы", – прокомментировал "Сегодня" Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева.

Напомним, на балконе второго этажа здания Нацмузея Тараса Шевченко в Киеве появилась восстановленная скульптура Ангела доброты, которая пострадала от падения глыбы льда в марте этого года. Изначально сотрудники музея не планировали его восстанавливать, памятник считался временным и был изготовлен из пенополистирола. Впрочем, вернуть Ангела их просили киевляне и экскурсоводы, для которых он стал символом Киева.

Ранее, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.