Супруги с большой разницей в росте: как живет пара киевлян, где муж ниже жены

Алексей и Надежда вместе уже 15 лет и воспитывают дочку

Она – почти два метра высотой, он – ниже на 38 сантиметров. Пара с наибольшей разницей в росте уже пятнадцать лет – в счастливом браке. Вместе воспитывают дочь и не устают устраивать друг друга сюрпризы.

Надежда Колоскова и Алексей Колесник – счастливые супруги, которые гордятся своей разницей в росте. Ее рост – 198 сантиметров, его – метр шестьдесят. Они крепко держат друг друга за руки, смеются и шепчутся перед интервью.

"У него начинается грудь, у меня заканчиваются ноги. Видите, как хорошо", – шутит Надежда Колоскова.

Пара познакомилась перед новогодним корпоративом. Алексей был Дедом Морозом, а Надежда – Снегурочкой. О своей первой встрече каждый рассказывает со своей высоты.

"Это был будний день, середина дня, пространство, почти нет людей и я знал, что она выше меня, я просто не думал, что настолько", – вспоминает Алексей Колесник. "Каждый смотрит на уровне своих глаз. Ну, я никого не вижу, думаю: ну ладно, не пришел, или не дождался. Туда посмотрела, сюда посмотрела. И тут я слышу где-то: "Вы Надя?", – улыбается Надежда Колоскова.

И так закрутилось, что уже менее, чем через месяц они стали жить вместе. И поженились на первое апреля!

"Это был мой ход. Раз мы уже не такие, как все, то надо, чтобы дело обстояло не так, как у всех", – говорит Алексей Колесник.

А вот забавные случаи из-за разницы в росте таки случаются.

"Она вела баскетбольный кружок, звонит мне и говорит: я забыла ключи от спортзала, найди. Я искал-искал – нету", – вспоминает Алексей. "Затем я прихожу домой, и там такая довольно невысокая полка. Ну вот, ключ лежит. А он – я даже не подозревал, что ты можешь туда спрятать эти ключи", – рассказала Надежда.

Говорят, за супружескую жизнь ни разу серьезно не поссорились. Они умеют делать друг другу сюрпризы и ценят каждую свободную минутку, которая выпадает побыть вместе. А еще – вдвоем воспитывают дочь.

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