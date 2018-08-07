"Сусідська варта" в Киеве: жители вместе с полицией начинают следить за порядком

Жители Киева начали помогать правоохранителям делать наш город безопаснее. До столицы добрался проект "Сусідська варта" по взаимодействию полиции с населением. У нас он стартовал в Голосеевском районе. "Сегодня" узнала, как горожане помогают правоохранителям.

Старший инспектор по особым поручениям отдела по связям с общественностью департамента патрульной полиции Евгений Мамушкин рассказывает, что подобные проекты уже многие годы действуют в разных странах мира.

"В Украине он начался с Винницы. Сейчас "Сусідська варта" уже работает в Борисполе, Хмельницком, Черновцах, Кременчуге, Херсоне, других городах. Суть проекта — в тесном сотрудничестве жителей многоквартирных домов с патрульной полицией и участковыми", — рассказывает Мамушкин.

Совместная работа, по его словам, начинается с "паспорта безопасности дома". Активные жители (например, глава ОСМД или управдом) вместе с патрульными и участковым инспекторами решают, как территорию возле дома сделать безопасной и максимально комфортной. Где установить освещение, видеокамеры, где нужно ограждение, даже где расставить мусорные баки. После этого создается общий чат, к которому имею доступ правоохранители и местные активисты. В нем проходит основная коммуникация.

"К примеру, видеокамера зафиксировала незнакомого человека, который пытался проникнуть в парадное. Глава ОСМД сбрасывает информацию об этом в чат, а правоохранители устанавливают по базам, кто это. Возможно, он уже попадал в поле зрения камер и в других местах", — поясняет Мамушкин.

Правоохранители говорят, что уже были случаи, когда с помощью таких чатов ловили квартирных воров и раскрывали другие преступления. К примеру, жители одного из домов обнаружили возле него разорванные упаковки от посылок и сообщили о подозрительной находке. Установили человека, для которого они предназначались. В итоге выяснили, что содержимое посылок было украдено грузчиками аэропорта, которые, заметая следы, выбросили коробки у дома.

Копы уточняют, что "Сусідська варта" — ни в коем случае не перекладывание функций полиции на плечи простых людей. И самостоятельно задерживать злоумышленников киевлянам не нужно. "Главная цель — чтобы жители были неравнодушными к общему имуществу, к территории. Чтобы обращали внимание на подозрительных людей и предметы", — поясняют в полиции. Если в Голосеевском районе проект будет эффективным, его внедрят и в других районах.

"Варта" почти год следит за порядком

В 2017 году в Киеве появилось общественное формирование по охране порядка "Муніципальна варта". В его ряды уже вступило около 300 человек.

"Системное патрулирование пока мы продолжаем в одном районе — в Днепровском. В основном работаем по запросу органов местного самоуправления на массовых мероприятиях (из последних — годовщина Крещения Руси, финал ЛЧ. — Авт.). Но были и случаи задержания правонарушителей. К примеру, на Оболони был пойман вор, который пробирался в квартиру на первом этаже, где находилась одна 12-летняя девочка", — рассказывает нам замглавы общественного формирования Антон Колумбет.

По его словам, один из самых острых вопросов для "Варты" — это обеспечение формой, которую закупают за личные деньги.

"Выводить людей на улицы в одних повязках бессмысленно. Отсутствие формы вызывает недоверие у жителей. Мы обращались в Киевраду, чтобы предусмотрели средства по программе "Безопасная столица", но поддержки депутатов не нашли", — говорит он.

"Муніципальна варта" продолжает набирать людей. Их обучают в учебном центре полиции нужной законодательной базе и другим навыкам.