Свадебный бум: в Киеве сегодня поженились 352 пары

Сегодня, 21:04

Все дело в  дате, которая, как уверены молодожены, символизирует бесконечную любовь

Молодые верят в магию чисел. Фото: facebook.com
Молодые верят в магию чисел. Фото: facebook.com

Киев сегодня охватил свадебный бум: свои отношения официально оформили 352 пары. Как объяснили в главном управлении юстиции столицы, ажиотаж возник из-за даты — 8.08.2018, которая, как уверены молодожены, символизирует бесконечную любовь.

"Только в центральном загсе расписались 84 пары. В дворцах бракосочетаний Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов свои отношения оформили несколько десятков брачующихся. В обычный день в этих отделах женятся по 7—10 пар в день", — рассказал начальник управления юстиции Киева Станислав Куценко.

Также сегодня было много желающих оформить брак за сутки — 58 заявок, чтобы не ждать месяц и пожениться в день подачи документов.

К слову, наплыв молодоженов ожидается 18.08 и 28.08. Свои заявки на роспись уже подали 264 пары и 155 пар соответственно.

В прошлом году был такой же ажиотаж, но в июле: 7.07.2017 расписались 388 влюбленных пар, 17 июля — 14 пар, а 27-го — 174.

Напомним, в прошлом году в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.

Роспись в Борисполе стоит от шести тысяч гривен. Но для первой пары, которую выбирали на конкурсе услуга была бесплатной. Новобрачным устроили фотосессию возле самолетов и подарили путешествие.

Устроить запоминающуюся свадьбу можно практически в любом уголке Украины. К тому же очень быстро. С лета 2016-го в стране действует услуга "Брак за сутки". Ею уже воспользовались 22 тысячи пар. А если вам и Украины мало, можно отправиться за границу.
Киев, брак, отношения, любовь, молодожены, расписались, свадебный бум
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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