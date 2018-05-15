Тайлер, Фрида и Юнона: киевляне стали все чаще менять свои имена

За пять гривен можно стать Бондом или Орнеллой

Все больше киевлян начинают жизнь "с чистого листа", меняя свои имена. По данным Главного управления юстиции в Киеве, с начала этого года на такие перемены уже решились 555 горожан, за весь 2017 год — 1554 человека, за 2016-й — 1591.

При смене имени горожане выбирают экзотические варианты. Так, Вадим, Богдан, Роман, Никита и Александр выбрали себе соответственно имена Вадя Ротор, Йехонатан, Ларс, Сорин и Искандер. Не отстают от мужчин и дамы. К примеру, Наталья стала Тайлер, Оксана — Ооной, Евгения — Орнеллой, Юлианна — Юноной, Юлия — Петрой, а Лидия — Фридой.

"Меняли имена в основном киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения. Родившихся в 1980-х среди них почти нет", — рассказали в управлении.

Стать "новым человеком" обойдется всего в 5,10 грн (повторная процедура — 51 грн). В отдел регистрации актов гражданского состояния необходимо подать заявление, фото, свидетельство о рождении, браке или разводе, свидетельства о рождении детей (если они малолетние или несовершеннолетние), квитанцию об уплате госпошлины. Отказать заявителю могут по нескольким причинам: если он не гражданин Украины, если ему нет 14 лет и нет согласия родителей (до 16 лет), если человек решил изменить отчество.

В 2011 году в Киеве даже появился Джеймс Бонд, однако в прошлом году "агент" вернул себе прежние имя и фамилию. Вспоминают в управлении и драматические истории, связанные со сменой имени. Так, посетитель одного из загсов, после того как сменил свой пол на женский и получил новые документы, через какое-то время передумал и захотел вернуть все, как было раньше, хотя бы по документам.

"Мужчине пришлось отказать. К сожалению, изменить документы, только со слов человека, о его половой идентичности невозможно", — рассказали в ведомстве.

Психолог Наталия Кухтина уверена: замена имени ведет к серьезным последствиям в жизни. Это касается и тех, кто меняет имена после принятия ислама.

"Меняя традиционное имя на экзотическое, человек хочет обновления в своей жизни, стремится чем-то отличаться. Однако такие люди не понимают цену изменения: ломается судьба, меняется психология, у кого-то появляется раздражительность или отторжение", — говорит психолог.

Как мы сообщали ранее, более 100 тысяч украинцев изменили свои имена за последние пять лет.

Напомним, по данным Минюста, в 2017 году детей чаще всего называли Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр.