Тайны Лавры: на постройку колокольни ушло более 5 млн кирпичей и 4 тысячи царских рублей

Скандал с архитекторами и укороченный меч монумента "Родина-мать". Секреты большой колокольни Киево-Печерской лавры. Она привлекает туристов со всего мира, а жители столицы говорят: кто не был на звоннице, тот Киева не видел.

Утро Сергея Логвиненко начинается не с кофе. 374 ступеньки – и он на рабочем месте. В дождь, снег или зной. Сергей – звонарь на Большой Лаврской колокольне. Быть здесь – его мечта.

"В 95 году, был праздник Пасхи, мы были в Лавре. Я поднимался на колокольню. Но когда были внизу – звонили все три колокольни. Состояние было неописуемое, состояние праздника. Возникла просто мысль: было бы счастье хотя бы раз подняться на великую колокольню и хоть раз ударить в колокольчик", – говорит звонарь Большой Лаврской колокольни Сергей Логвиненко.

В 2000-м году мечта осуществилась. До этого несколько лет был в подмастерьях у лаврских звонарей. Доверяли звонить лишь в большой колокол Благовест. Но все решил случай.

"Нужно было звонить, а никого не было. Я перекрестился, поднялся, как смог позвонил. После того процесс пошел", – добавляет мужчина.

В основе мастерства – ритм и характер, объясняет Сергей. И делится: зачастую так увлечен процессом, что не слышит, как звонит.

Звонит, читая молитву. Иногда на помощь приходят бывшие звонари. Но управляться со всеми 15-тью колоколами может и в одиночку. Свое занятие работой не считает.

"Приходишь сюда, о каких-то печалях, невзгодах ты забываешь. Здесь такое место особенное", – говорит Сергей Логвиненко.

Большой новый колокол отвязали. Туристы, которые поднимаются на колокольню, часто норовят в него ударить. До застройки Киева высотками колокольный звон из Лавры был слышен на 7 километров!

С 1996-го года Большая лаврская колокольня была в кармане едва ли не у каждого украинца – напечатанная, вместе с портретом Ивана Мазепы, на 10-ти-гривневой купюре. В 2006-м дизайн изменили. Гетман остался. Но колокольню на десятке сменил Успенский собор.

На постройку колокольни ушло более 5-ти миллионов кирпичей. И 4 тысячи царских рублей. Их Иван Мазепа пожертвовал в 1707 году на фундамент. Проект заказали у архитектора из Петербурга Фёдора Васильева. Но не сошлись в финансовом вопросе. И его заменил более сговорчивый немец – Иоганн Шедель. Работы шли 14 лет. Даже после подрыва Успенского собора в 1941 году, колокольня устояла.

"Колокольня за время немецкой оккупации выгорела. Выгорели все лестницы, нельзя было подняться. Во время взрыва она устояла, это основное. Потому скептики, которые обвиняли Шеделя в 18 веке считали, что от серьезного землетрясения или чего-то еще все рухнет", – говорит начальник отдела истории и археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Константин Крайний.

На реставрацию колокольни после Второй мировой понадобилось 5 лет. И почти 3 с половиной килограмма золота ста различных проб. А в 2010-м реставрация обошлась в 36 миллионов гривен. За них башню отремонтировали и убрали надписи туристов: "Вася+Света=Любовь" или "Тут был Коля из Броваров".

"Сейчас это квалифицируется как хулиганство. Это так и есть. Хотя те надписи, которые оставили наши предки с древних времен, например, времен Киевской Руси, то это наоборот исторический источник. Историки изучают, с удовольствием, и радуются что они остались. Но нынешние, которые пишутся красками, они отнюдь не украшают памятники", – сетует Константин Крайний.

Лаврская колокольня почти два столетия была самым высоким зданием Украины. Первенства ее едва не лишил монумент Родина Мать. Отстоял Киевский митрополит: мол, оружие не может быть выше креста. Меч скульптуры укоротили, и кончик стал ниже верхушки колокольни на 12 метров.

Сама звонница наклонена на 62 сантиметра. И ее иногда сравнивают с Пизанской башней. Но, в отличие от знаменитого итальянского сооружения, – на лаврской наклон не увеличивается.

"Действительно, это правда, что наклонена колокольня. Но не думаю, что 62 сантиметра. Это боолее, чем половина. Она бы наверное упала. А если сегодня держится и такой уклон, то значит только держит ее благодать Божья", – говорит наместник Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел.

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Как известно, в Киево-Печерской Лавре действуют шесть пещерных храмов.

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