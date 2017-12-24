ТОП-5 опасных продуктов к новогоднему столу

Как не прогадать в погоне за скидками, покупая продукты на новогодний стол

Просроченные продукты или подделка. В предновогодний ажиотаж – продавцы стараются сбыть лежалый товар. Есть даже рейтинг продуктов, которые опасно покупать перед праздниками.

Избавиться от залежавшейся икры чаще всего пытаются как раз под новый год. Этот продукт и возглавляет антирейтинг.

Съемочная группа "Сегодня" вместе с экспертом по качеству на одном из самых дорогих рынков столицы. Нарушения находим сразу. Икра – без даты производства и документов о происхождении товара.

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"Больше 24 часов ее вот так вот расфасованную продавать нельзя. Вы же видите, все эти банки вскрытые. Нужно смотреть, что за сорт, когда изготовлена. Если она прострочена, ее открыли, ее просто расфасованною продают", – комментирует исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

А здесь продают икру – которой много лет.

После икры в новогоднем антирейтинге – дорогие мясные деликатесы и сыры. Ведь колбасная нарезка или сырная тарелка – традиционные закуски. На четвертом месте в списке продуктов сомнительного качества – красная рыба.

Но когда просим показать дату производства, продавец, которая только что рекламировала свой товар тут же от него открещивается.

Рыба должна храниться в специальных ящиках и с маркировкой. Такую мы нашли на уличной ярмарке.



Замыкает пятерку сомнительных продуктов, которые могут испортить праздник окончательно – это алкоголь. По данным Союза потребителей, на предновогодних прилавках каждая пятая бутылка дорогого спиртного – подделка

Что продают на рынках и в супермаркетах? Что может скрываться под этикеткой "Скидка" и всегда ли качество продуктов зависит от их цены? Экспертиза "Главной темы" с Еленой Кот – сегодня в 20.00. Не пропустите!

Ранее мы писали, что назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе.

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