Тысячи киевлян проголосовали за лучшие инициативы для города

Сегодня, 10:25

Горожане предлагают бороться с буллингом в школах и обновить загсы

Тысячи киевлян проголосовали за лучшие инициативы для города
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

15 сентября завершилось голосование за проекты Общественного бюджета, уже третьего по счету. За период с 24 августа по 15 сентября в голосовании приняло участие более 140 тысяч киевлян, которые отдали более 400 тысяч голосов за понравившиеся инициативы.

Всего к голосованию было допущено 940 проектов на общую сумму в 510 млн грн. Наибольшую поддержку (7225 голосов) получил проект по реконструкции трех спортивных площадок лицея №241 в Голосеевском районе с бюджетом 2,6 млн грн.

На втором месте с 4886 голосами – инициатива для школьников Святошина: посредством общения с психологами или просмотром документального фильма остановить школьный буллинг, а также разъяснить детям опасность употребления наркотиков и алкоголя. На третьем месте – проведение международного фестиваля детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" ко Дню Киева. Этот проект поддержали 4769 горожан.

В лидерах также оказались проекты по обновлению зданий и интерьеров Центрального Дворца бракосочетания на проспекте Победы и загса Голосеевского района, создание бесплатной медиашколы, обустройство экопарка в центре города с использованием энергосберегающих технологий.

Окончательно победителей третьего общественного бюджета объявят через две недели. Они разделят между собой 150 млн грн на реализацию. Воплотить проекты планируется до конца следующего года.

Напомним, на прошлой неделе правительство представило бюджет на следующий год. Кабмин разработал смету по закону – вовремя. Доходы – один триллион двести девяносто миллиардов гривен. Это на сто тридцать миллиардов больше, чем в прошлом году. Рост экономики останется на уровне трех процентов.

Кроме того, в Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта, однако в решении этого вопроса решили помочь власти города.
доходы, города, проект, здание, проекты, инициативы, горожане, обустройство
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Украине обновили программу субсидий: что изменится

28 Апреля, 20:43

Также в Кабмине перечислили, о каких новациях надо знать и на что обращать внимание

Днепр

Фото: pixabay.com

Идеи на миллион для Днепра: биогаз, легкий бетон и промышленная автоматизация

31 Августа, 06:30

Проекты-победители получат необходимые для реализации инвестиции и смогут заявить о себе на всю область
Загрузка...

Украина

Фото: locals

Города-призраки в Украине: как живут их жители

23 Июня, 23:20

О них забыли украинцы, но часто посещают иностранные туристы 

Одесса

Фото: pixabay.com

Соцпроекты одесситов на 2019 год под вопросом

12 Сентября, 20:42

Общественники опасаются, что из-за отсутствия предложений перестанут формировать бюджет
Загрузка...