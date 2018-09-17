Тысячи киевлян проголосовали за лучшие инициативы для города

Горожане предлагают бороться с буллингом в школах и обновить загсы

15 сентября завершилось голосование за проекты Общественного бюджета, уже третьего по счету. За период с 24 августа по 15 сентября в голосовании приняло участие более 140 тысяч киевлян, которые отдали более 400 тысяч голосов за понравившиеся инициативы.

Всего к голосованию было допущено 940 проектов на общую сумму в 510 млн грн. Наибольшую поддержку (7225 голосов) получил проект по реконструкции трех спортивных площадок лицея №241 в Голосеевском районе с бюджетом 2,6 млн грн.

На втором месте с 4886 голосами – инициатива для школьников Святошина: посредством общения с психологами или просмотром документального фильма остановить школьный буллинг, а также разъяснить детям опасность употребления наркотиков и алкоголя. На третьем месте – проведение международного фестиваля детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" ко Дню Киева. Этот проект поддержали 4769 горожан.

В лидерах также оказались проекты по обновлению зданий и интерьеров Центрального Дворца бракосочетания на проспекте Победы и загса Голосеевского района, создание бесплатной медиашколы, обустройство экопарка в центре города с использованием энергосберегающих технологий.

Окончательно победителей третьего общественного бюджета объявят через две недели. Они разделят между собой 150 млн грн на реализацию. Воплотить проекты планируется до конца следующего года.

Напомним, на прошлой неделе правительство представило бюджет на следующий год. Кабмин разработал смету по закону – вовремя. Доходы – один триллион двести девяносто миллиардов гривен. Это на сто тридцать миллиардов больше, чем в прошлом году. Рост экономики останется на уровне трех процентов.

Кроме того, в Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта, однако в решении этого вопроса решили помочь власти города.