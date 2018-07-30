У Кличко — новые замы: компания ТОП-чиновников города пополнилась застройщиком и экс-главой райадминистрации

В руководстве города произошли серьезные кадровые изменения. В команду заместителей главы КГГА пришли известный застройщик Вячеслав Непоп и экс-глава Подольской РГА Валентин Мондриевский.

Теперь у главы КГГА вместо шести – восемь заместителей. Это первый зам Николай Поворозник, который опекается в том числе и медициной. Дмитрий Давтян, курирующий вопросы транспортной инфраструктуры. Зам по "коммуналке" Петр Пантелеев, Александр Спасибко по строительству и Алексей Резников, который впервые занял должность заместителя по вопросам самоуправленческих полномочий.

Единственная женщина в команде мэра — заместитель по гуманитарным вопросам Анна Старостенко — находится в декретном отпуске. Именно ее сферу теперь будет курировать новый зам Валентин Мондриевский. На прошлой неделе он покинул должность главы Подольской РГА, которую занимал с 2014 года.

Кстати, после увольнения многие предположили, что это произошло из-за погодного ЧП с обвалом на Кирилловском путепроводе, но, оказалось, он пошел на повышение. Согласно декларации, Валентин Мондриевский владеет квартирой в Киеве площадью 130 кв. м, двумя земучастками по 1 тыс. "квадратов" в поселках Зазимье и Гнедин Киевской области. Как и многие представители власти, деньги чиновник предпочитает хранить в наличке: он задекларировал $31 тыс., 8 тыс. евро и 330 тыс. грн.

Еще одним новым заместителем стал Вячеслав Непоп. Он — депутат Киеврады от "Солидарности", член земельной комиссии и один из главных застройщиков Киева. С 2002 года он бессменно возглавлял КП "Житлоинвестбуд — УКБ": предприятие не только возводит жилые дома, но и получает подряды на строительство и реконструкцию многих коммунальных объектов — школ, садиков, зоопарка, стадионов, велотрека. В мэрии он займется развитием коммунальных объектов.

"Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры", — прокомментировал Непоп свое назначение.

Хотя многие киевляне иронизируют, что город теперь будет застраиваться еще активнее. У нового зама и его жены большой "арсенал" недвижимости в Киеве и Киевской области. Есть земучасток 1362 кв. м и жилой дом 478,5 кв. м в селе Рожевка Броварского района, земучасток 1470 кв. м и садовый дом 476,8 кв. м в Вите-Почтовой Киево-Святошинского района, квартиры и несколько машино-мест в Киеве, квартира в Севастополе. В семейном автопарке — Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser и ГАЗ-21 1969 года.

В прошлом году Непоп получил 773 тыс. грн зарплаты, а наличными хранит 2,9 млн грн и $146 тыс. (у жены, которая, по официальным данным на сайте Киеврады, является домохозяйкой, — 2,7 млн грн, $202 тыс. наличных).

Заместителей — ни много ни мало

По сравнению со своими предшественниками по количеству заместителей Виталий Кличко пока придерживается золотой середины. Так, у экс-главы КГГА Александра Попова было всего шесть замов. А вот у Леонида Черновецкого их количество постоянно менялось — в разные годы назывались цифры 12, 14 и даже 18! Правда, незадолго до ухода Леонида Михайловича их количество было сокращено до 8 человек.

Нынешняя структура руководителей КГГА схожа и с европейскими городами. К примеру, в Берлине правящему бургомистру (мэру) помогают 10 сенаторов, которые, как и у нас заместители, курируют различные сферы. Двое из них назначаются бургомистрами и имеют право замещать главу города в его отсутствие. У мэра Лондона 10 замов. Из них один первый: это главный советник мэра, он имеет право представлять город на официальных мероприятиях и выполнять функции руководителя.

Напомним, весной мэр Киева и его замы подали декларации о доходах за 2017 год. "Сегодня" проанализировала, как изменилось их благосостояние. У многих есть обновки.

Городской голова Виталий Кличко в прошлом году ничего нового не приобрел

— в декларации указана та же недвижимость, транспортные средства, ценности. Зато градоначальник немного разбогател. Зарплата мэра в 2017 году составила 186 тыс. грн, а в ­2016-м — 147 тыс. грн. Но более существенно вырос доход Кличко от роялти: 4,9 млн грн по сравнению с 1,6 млн грн в предыдущем году.