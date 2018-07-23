Удивительная история нового памятника в Киеве: как "собирают" богатыря Илью Муромца

В Киеве полным ходом идет сборка конного памятника, посвященного былинному богатырю Илье Муромцу. Скульптор Владимир Журавель пригласил нас в цех, который находится в Вишневом, чтобы показать завершающие этапы работы. Напомним, что ему позировал украинский стронгмен и богатырь Василий Вирастюк, а памятник установят на острове "Муромец" (бывший парк Дружбы народов).

Это будет шестой конный памятник в Киеве. Его планировали открыть 30 июля, но после совета "Сегодня" было принято решение открыть его 2 августа, на праздник пророка Ильи.

Лицо Вирастюка. Илья Муромец покажется киевлянам 2 августа. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Памятник отливали в формах на 3D-принтере. Без применения 3D-печати работы могли затянуться на несколько лет, а заняли чуть больше полугода. В цеху отдельно лежит накидка богатыря, и поднять ее с трудом смогут три человека. Рядом стоит торс Муромца без головы и его огромные башмаки. На одном из них сделан авторский знак скульптора и дата "2018".

Сапог. Скульптор оставил свой знак. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Четыре большие ноги коня расположены отдельно. Тут же копье всадника с наконечником и флагом, на котором выгравирован герб князя Владимира, поскольку Илья Муромец служил ему, защищая Киев от врагов. Рядом — огромный меч, а также внушающих размеров хвост коня.

Копье. На флаге — герб князя Владимира. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

"Мы уже отлили лицо богатыря в образе Василя Вирастюка. Над ним еще нужно поработать, сделать четче глаза. Приварить богатырский шлем и часть бороды, — рассказывает Владимир Журавель. — А вот основная часть — туловище коня. В нем установлен металлический каркас, на котором будет держаться хвост. Можете подержать в руках фрагмент правой руки богатыря, ею он будет держать копье, а в левой руке — поводья".

Меч богатыря (будет прикреплен к поясу) мы тоже подержали в руках — тяжелый, а также примеряли башмаки Муромца. Збруя коня украшена старинными древнерусскими орнаментами.

Меч. Автор памятника Владимир Журавель. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Каждая деталь памятника пронумерована, он состоит из более чем 400 частей (!). Чтобы представить себе масштабы работы, скульптор разрешает залезть внутрь коня по небольшому трапу. Внутри — большое эхо, и ощущаешь себя, как в танке.

Внутри лошадки. На этом месте будет установлен торс богатыря. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Кстати, коня, который позировал скульптору, искали долго.

"Дело в том, что вес Василия Вирастюка 160 килограммов. И не каждая лошадка выдержит такого богатыря. Конюхи, а я объездил пять конюшен, отказывались давать коня для позировки — боялись, что не выдержит. Согласились в конюшне парка "Киевская Русь". Они предоставили нам тяжеловоза першеронской породы белого окраса по кличке Ратибор. Они позировали мне еще зимой... Вирастюк надевал кольчугу, доспехи и стойко держался на холоде. Терпел, чтобы все получилось, позировал в мастерской. Теперь вы видите результаты этих мук", — рассказывает Журавель.

Ратибор. Так зовут коня, который позировал для скульптора. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Для транспортировки памятника (общий вес до двух тонн) в парк "Муромец" будут задействованы грузовик и кран.

"Над памятником работает целая команда мастеров: Павел Тищенко, Дмитрий Якуб, Даниил Шумихин и Сергей Журавель. Архитектор памятника — Олег Селиванов. На этой неделе пройдет предварительная сборка и разборка памятника, шлифование пескоструем, тонировка. А на место его будем везти по частям, целиком не позволяют габариты (от копыта коня и до кончика копья — 7 метров). Собирать его будем на месте. Основой для него послужат два валуна весом в 30 и 40 тонн, с ними высота памятника составит 11 метров", —

поясняет скульптор.

Хвост и туловище. На этой неделе проведут сборку памятника. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Буквы для названия памятника тоже готовы, их разработал дизайнер Станислав Топольский. Они стилизованные, например, буква "і" сделана в виде меча, а буква "о", как щит, вместе "М" и "і" напоминают герб Украины.

Буквы. Украсят памятник. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Напомним, высота скульптуры Ильи Муромца — около 7 м, а всей композиции — 12 м.

Позже в парке откроют аллею Воспоминаний, площадь с мифическим Камнем и ансамбль Хранителей Украины-Руси.

Как сообщалось, в феврале парк Дружбы Народов в Киеве получил новое название – "Муромец". Парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города.