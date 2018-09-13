Украинцам рассказали, как сэкономить на поездках в транспорте и укрепить здоровье

В связи с повышением цен на проезд в городском транспорте маршрутки для украинцев становятся роскошью. Персональный тренер Максимус Василенко предложил гражданам альтернативу – пешие прогулки.

По его словам, прогулка – это прекрасная физическая нагрузка. "Ходьба – это, пожалуй, самое доступное упражнение в фитнесе в целом. С помощью него можно очень быстро оздоровиться", – подчеркнул Максимус.

Вместе с тем, новичкам не следует слишком усердствовать, иначе нагрузка из полезной превратится во вредную. Если человек ведет сидячий образ жизни, то ему будет тяжело сразу пройти 3 км. Он уточнил, что ходить нужно, удерживая ровную осанку.

Если хотите похудеть, то тренер советует выбирать интенсивный темп. Например, спортивную ходьбу в течение часа – с чередованием быстрого и медленного темпа. Но начинать нужно с коротких дистанций в 3-3,5 км. Тренер подсчитал, что это как раз три автобусные остановки.

Кроме похудения, ходьба полезна для обмена веществ и нормализации давления. По словам тренера, молодежь может себя не ограничивать. А вот пожилым людям – достаточно восьми тысяч шагов в сутки, это примерно 4 км.