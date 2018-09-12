"Укравтодор" запланировал масштабный ремонт трассы Киев – Одесса

В 2019 году начнется масштабный ремонт трассы "Киев-Одесса". Об этом заявил глава Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак.

Также по словам чиновника, будут отремонтированы магистрали М-03 (Киев – Должанское), М-04 (Знаменка – Луганск), М-09 (Львов – Рава-Русская), М-12 (Стрый – Знаменка), М-14 (Одесса – Новоазовск), М-19 (Доманово – Порубное), М-21 (Выступовичи – Могилев Подольский) и некоторые другие.

Новак уточнил, что "Укравтодор" объявил 27 тендеров на сумму 26,5 млрлд грн на ремонт и строительство дорог в 2019 году.

Напомним, участок трассы Киев-Одесса власти намерены сделать платным. Уже была названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине, точную стоимость определят после тендера на строительство.

Как сообщил сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году. "В этом году мы выделили на дороги беспрецедентные 47 млрд грн, в следующем выделим 56 млрд грн. В этом году 11 млрд направили на местные дороги, в 2019 году – передадим уже 17 млрд грн", – подчеркнул глава правительства.