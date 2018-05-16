Укргазбанк и DIM group предлагают ипотеку от 0,01%

Отныне получить собственное уютное и комфортное жилье стало проще – при первом взносе от 30% процентная ставка на первый год составит всего 0,01% годовых в национальной валюте. Максимальный срок кредитования 20 лет. Такие условия ипотечного кредитования предлагает государственный Укргазбанк в партнерстве с девелопером DIM group для приобретения жилья в ЖК "Метрополис".

Минимальный собственный взнос инвестора составляет 30% стоимости жилья, но при первом взносе от 60% клиенты могут не предоставлять справку о доходах, что существенно упрощает процедуру оформления кредита.

Во время подписания сторонами Меморандума о сотрудничестве, управляющий партнер DIM group Александр Насиковский высказал уверенность, что выгодные кредитные условия от государственного банка-партнера заинтересуют инвесторов ЖК "Метрополис".

"Укргазбанк" подтвердил аккредитацию застройщика и подписал меморандум с условиями кредитования с процентной ставкой от 0,01% на первый год. Это беспрецедентный пример выгодного сотрудничества на рынке ипотеки. Получение аккредитации в одном из крупнейших банков Украины является дополнительным свидетельством надежности застройщика и девелопера.

"Таким образом украинские семьи получают возможность приобрести жилье в кредит на очень выгодных условиях. Для многих такой ипотечный кредит под небольшой процент может стать достойной альтернативой рассрочке от застройщика",- подчеркнул Александр Насиковский.

Получить консультации об условиях кредитования, а также оформить пакет документов для получения ипотечного кредита в банке каждый из клиентов может в любом отделе продаж DIM group.



Как известно, DIM group – девелоперско-строительный холдинг полного цикла, который успешно реализовал несколько жилых комплексов в пригороде столицы. В 2017 году ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК "Автограф", в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию двух домов второй очереди ЖК "Автограф" и ЖК "А52" в Киеве. 2 октября 2017 года DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Метрополис" с парком 2 га.

Жилые комплексы DIM group отличаются высоким уровнем энергоэффективности, построены по передовым технологиям из высококачественных строительных материалов, имеют комплексную систему безопасности.