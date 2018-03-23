Уровень жизни в Киеве: лучше, чем в Египте и Грузии, но хуже, чем в Уганде и Армении

Сегодня, 10:25

Из 231 города украинская столица заняла 173-е место

 

Киев. Столица поднялась в рейтинге на одну позицию, обогнав Санкт-Петербург, Минск и Тегусигальпу А. Бойко
Киев. Столица поднялась в рейтинге на одну позицию, обогнав Санкт-Петербург, Минск и Тегусигальпу А. Бойко. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Киев поставили на 173-е место в мире по качеству жизни. Всего в рейтинге, составленном международной консалтинговой компанией Mercer, — 231 мегаполис. В прошлом году наша столица занимала 174-е место. Эксперты оценивали города по таким параметрам: политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, качество медицины и образования, инфраструктура.

Лучшим городом для жизни названа Вена (Австрия). На втором месте — швейцарский Цюрих, новозеландский Окленд — третий. Чуть выше Киева расположились Кампала (Уганда) — 172-е место и Ереван (Армения) — 171-е. Ниже столицы Украины — Санкт-Петербург (Россия) — 175, Каир (Египет) — 178, Тбилиси (Грузия) — 187, Минск (Беларусь) — 188, Тегусигальпа (Гондурас) — 189. На последнем месте в мире — иракский Багдад, в котором все неспокойно.

"Ощутимых положительных изменений в Киеве за последний год не произошло, — комментирует "Сегодня" рейтинг Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева. — Наоборот, криминогенная ситуация ухудшилась: теракты, похищения детей, ограбления. Цены на еду, одежду, комуслуги, транспорт значительно возросли. Не введено в эксплуатацию ни одной новой станции метро! За год если и открылось несколько новых школ и детсадов, то это для Киева капля в море. То, что Киев поднялся на одну ступеньку, не его заслуга, просто какой-то город ухудшил свои показатели".

В КГГА не согласны с такой низкой оценкой и считают, что Киев достоин быть в первой сотне.

"После низких прошлогодних рейтингов, которые были опубликовали международными компаниями, мы предоставили им наши внутренние рейтинги. Презентуем город на международных выставках. За последние несколько лет мы развеяли миф, что в столице опасно жить из-за войны на Востоке. Многие иностранцы, побывав в Киеве, решают остаться здесь жить", — сказал "Сегодня" Антон Тараненко, начальник управления туризма КГГА.

Напомним, Украина оказалась на 138-м месте из 156 стран в рейтинге счастья.

Ранее мы сообщали, что тремя самыми дешевыми странами для жизни оказались Пакистан, Египет и Украина. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo.
Киев, столица, рейтинг, уровень жизни
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

Украина на 138 месте в рейтинге счастья: что с нами не так

Сегодня, 04:30

Украина попала в ТОП-5 стран с самым большим спадом в рейтинге счастья с 2010 года. В списке с нами Йемен, Сирия, Малави и Венесуэла

Экономика

Фото: Getty

Украина попала в ТОП-3 самых дешевых стран для жизни

20 Марта, 17:14

Для создания рейтинга собрали большой массив информации о потребительских расходах и ценах
Загрузка...

Экономика

Украину признали одной из самых дешевых для жизни стран мира

15 Марта, 02:27

Все цены учитывались в долларовом эквиваленте, а стоимость проживания сравнивалась с ценами в Нью-Йорке

Украина

Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных

10 Марта, 03:11

Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт,

Экономика

Украина приблизилась к хвосту рейтинга экономической свободы. Фото: AFP

Украина оказалась на "дне" мирового рейтинга экономической свободы

29 Сентября 2017, 09:30

Соседние с Украиной места в списке заняли Иран и Ангола

Lifestyle

Норвегия заняла первое место в рейтинге. Фото: pixabay.com

Названы самые процветающие страны мира

1 Декабря 2017, 10:31

В ходе составления рейтинга были оценены 149 государств
Загрузка...