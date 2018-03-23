Уровень жизни в Киеве: лучше, чем в Египте и Грузии, но хуже, чем в Уганде и Армении

Киев поставили на 173-е место в мире по качеству жизни. Всего в рейтинге, составленном международной консалтинговой компанией Mercer, — 231 мегаполис. В прошлом году наша столица занимала 174-е место. Эксперты оценивали города по таким параметрам: политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, качество медицины и образования, инфраструктура.

Лучшим городом для жизни названа Вена (Австрия). На втором месте — швейцарский Цюрих, новозеландский Окленд — третий. Чуть выше Киева расположились Кампала (Уганда) — 172-е место и Ереван (Армения) — 171-е. Ниже столицы Украины — Санкт-Петербург (Россия) — 175, Каир (Египет) — 178, Тбилиси (Грузия) — 187, Минск (Беларусь) — 188, Тегусигальпа (Гондурас) — 189. На последнем месте в мире — иракский Багдад, в котором все неспокойно.

"Ощутимых положительных изменений в Киеве за последний год не произошло, — комментирует "Сегодня" рейтинг Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева. — Наоборот, криминогенная ситуация ухудшилась: теракты, похищения детей, ограбления. Цены на еду, одежду, комуслуги, транспорт значительно возросли. Не введено в эксплуатацию ни одной новой станции метро! За год если и открылось несколько новых школ и детсадов, то это для Киева капля в море. То, что Киев поднялся на одну ступеньку, не его заслуга, просто какой-то город ухудшил свои показатели".

В КГГА не согласны с такой низкой оценкой и считают, что Киев достоин быть в первой сотне.

"После низких прошлогодних рейтингов, которые были опубликовали международными компаниями, мы предоставили им наши внутренние рейтинги. Презентуем город на международных выставках. За последние несколько лет мы развеяли миф, что в столице опасно жить из-за войны на Востоке. Многие иностранцы, побывав в Киеве, решают остаться здесь жить", — сказал "Сегодня" Антон Тараненко, начальник управления туризма КГГА.

Напомним, Украина оказалась на 138-м месте из 156 стран в рейтинге счастья.

Ранее мы сообщали, что тремя самыми дешевыми странами для жизни оказались Пакистан, Египет и Украина. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo.