"Уставшие мосты" Киева: мосту Патона проведут капитальный ремонт

Работы по реконструкции будут осуществляться городом совместно с Институтом электросварки им. Е.О Патона

Мост Патона все-таки капитально отремонтируют. Как сообщили в Киевской мэрии, из-за длительной эксплуатации объекта на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений.

Работы по реконструкции будут осуществляться городом совместно с Институтом электросварки им. Е.О. Патона.

"Было подписано распоряжение о выделении из бюджета 4 млн грн на проведение комплексного обследования конструкции моста Патона. По результатам этого обследования будет определен объем необходимых работ и уже в этом году разработан проект будущей реконструкции", — рассказали в КГГА.

Когда именно начнут реконструировать объект — пока неизвестно.

Буквально в начале августа киевляне забили тревогу из-за состояния одной из опор моста Патона, от которой отлетела каменная облицовка. Но тогда в "Киевавтодоре" (один из балансодержателей объекта) уверяли, что состояние моста почти идеальное.

Напомним, мост Патона построили в 1953 году, а капитально реконструировали лишь раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор тут проводили только текущие ремонты на отдельных участках.

Ранее киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях.

Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.