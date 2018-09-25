В центре Киева обустраивают сквер Латвии

Откроют новый сквер на Печерске уже в начале следующего года

На Печерске В Киеве планируют обустроить Латвийский сквер. Новая зеленая зона появится на участке между улицами Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком.

В сквере появится цветочный газон в цветах флага Латвии с системой полива насаждений и художественная подсветка. Кроме того, в сквере установят современные скамейки как подарок Киеву. Открыть сквер обещают в начале следующего года.

Напомним, накануне в известном парке "Сырецкий" в Киеве оперативно нашли 12 туй, которые ранее были украдены. Отмечается, что туи были украдены неизвестными ворами в минувшие выходные. Как рассказали в "Киевзеленстрое", выкопанные деревья нашли на территории парка: их спрятали в кустах, чтобы потом вывезти.

Кроме того, 15 сентября президент Эстонии стала волонтером на уборке парка в Днипре. Керсти Кальюлайд лично убирала мусор в городском парке украинского города. Таким образом президент приняла участие во Всемирном дне уборки.

Также в сентябре в киевском парке убрали незаконно установленный забор, простоявший 8 лет. Забором было огорожено 4,5 га парка.