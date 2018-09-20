В центре Киева под новым баннером для гастронома прячут разруху

Фасад сгоревшего в прошлом году Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1, завесили новым баннером.

Старую конструкцию сорвал сильный ветер во время грозы, которая бушевала в столице 15 августа. Тогда же непогода еще больше разрушила и так аварийную часть фасада памятника архитектуры и повалила деревянный стройзабор вокруг здания. Более чем за месяц работники установили новый забор, а также укрепили разрушенный фасад металлическим каркасом и завесили его новым баннером с изображением фасада дома. При этом судьба самой постройки остается пока неизвестной.

"Никаких документов на проведения работ на этом объекте у собственника нет, и никаких проектов по реставрации постройки они нам не предоставляли", - рассказал "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, в Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века на улице Щекавицкой, 19/33. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта. В доме несколько раз происходили пожары, от него постоянно отваливаются куски штукатурки.

Кроме того, десятки тысяч киевлян проголосовали за проекты Общественного бюджета и лучшие инициативы для города. Горожане предлагают бороться с буллингом в школах и обновить загсы.