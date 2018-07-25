ФОТОФАКТ. В центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой

Вчера, 12:53

На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски

Фото: Виталий Гидеван
Фото: Виталий Гидеван

В столице на улице Круглоуниверситетской, 7 появился мурал с книгой и мудрой совой. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал "Сегодня" художник, над работой он трудился пять дней, использовав более 35 баллончиков краски.

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Фото: Виталий Гидеван

"Рисунок создан на стене жилого дома рядом со школой. В процессе работы ко мне очень часто подходили местные жители и спрашивали, почему не рисую на всей стене. Сова – это символ мудрости, она как бы листает книгу, – рассказывает нам Виталий Гидеван. – Огромная вселенная скрывается на страницах книг. Мы связаны с ними с самого рождения. Азбука, сказки, а вскоре и захватывающий мир науки, фантазий и любви... Они дают возможность окунуться в другое измерение, прожить новую жизнь. Читая одну и ту же книгу, каждый представляет свой сюжет. Этот кладезь знаний дает огромную силу – на свершение величайших открытий, неимоверных сооружений и героических поступков".

В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

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Фото: Виталий Гидеван

"Я неслучайно нарисовал именно 11 птиц-страниц. Уже одиннадцать лет как я занимаюсь рисованием граффити на стенах домов. Кроме того, на рисунке изображено в виде ветки перо – в последнее время я увлекся каллиграфией", – поясняет нам Виталий Гидеван.

Напомним, ранее художник поддержал дворника, которая проработала в сфере ЖКХ более десяти лет и сейчас нуждается в проведении операции. На участке по бульвару Леси Украинки, где работает тетя Люба, он украсил божьей коровкой мусорный бак и пожелал женщине скорого выздоровления.

Напомним, в начале мая в Киеве на Севастопольской площади появилось новое граффити от столичного художника Виталия Гидевана. На рисунке изображена птица сизоворонка.

"У каждого из нас есть своя заветная мечта. Иногда для ее достижения нам не хватает маленького ключика (толчка). Мир мечты безграничен как космос, в них мы можем быть кем угодно и иметь все, что пожелаем, важно сильно хотеть и мечты станут реальностью. На рисунке изображена редкая птица сизоворонка, и если вы встретите ее в жизни, вам точно улыбнется удача", – пишет художник.

Также мы сообщали, что в конце апреля Гидеван создал работу, посвященную проблемам экологии. На стене старой бойлерной по улице Азербайджанской, 16 (недалеко от Дарницкого вокзала) он изобразил яркую и немного грустную рысь и синих птиц на фоне голубого леса.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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