В центре Киева задержали поклонников Саакашвили
Активисты пытались установить сцену
Полиция задержала активистов "Руху нових сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье, сообщается на странице партии в Facebook.
"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции", – сообщили в партии.
Ранее сообщалось, что в центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей.
Пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены". Сейчас в этом районе скандируют активисты.
При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.
18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Также сообщалось, что 18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины.