В центре Киева задержали поклонников Саакашвили

Сегодня, 00:50

Активисты пытались установить сцену

Фото: УНН
Фото: УНН

Полиция задержала активистов "Руху нових сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, запланированного на воскресенье, сообщается на странице партии в Facebook.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции", – сообщили в партии.

Ранее сообщалось, что в центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей. 

Пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены". Сейчас в этом районе скандируют активисты.

При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.

18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Также сообщалось, что 18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины
активисты, саакашвили, Крещатик, задержали, экс-президент Грузии
Источник:

"Сегодня"

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