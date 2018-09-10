В Днепровском районе Киева появятся 24 новых парка и сквера

Сегодня, 12:38

Объявлен тендер на разработку проектов зеленых зон

В Днепровском районе Киева появятся 24 новых парка и сквера

Компания "Киевзеленстрой" объявила тендер на разработку проектов землеустройства парков и скверов в Днепровском районе. Об этом сообщается в электронной системе публичных закупок ProZorro.

Парки и скверы планируют создать на 24 участках общей площадью около 112 га. На данное благоустройство "Киевзеленстрой" намерен выделить 4 млн гривен из бюджета города.

Отмечается, что до 30 апреля 2019 года от подрядчика ждут выполнения 4 этапов: подготовка участков, проведение полевых топографо-геодезических изысканий, землеустроительные работы и регистрация участков в Государственном земельном кадастре. Аукцион пройдет 14 сентября 2018 года.

Напомним, в Киеве возле метро "Политехнический институт" начали строить новый сквер. Предполагается, что сквер будет построен до конца сентября.

Ранее в Мариинском парке Киева жители города видели большое количество припаркованных автомобилей. Возмущенные активисты отмечали, что парк превратился в парковку. Наблюдали в парке и автомобили правоохранителей.
Киев, подготовка, сквер, благоустройство, тендер, киевзеленстрой
Источник:

"Сегодня"

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