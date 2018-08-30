В Главпочтамте Киева появится большой интернет-супермаркет

Сегодня, 15:29

Арендатора выбрали на аукционе в системе Prozorro, он также проведет ремонт на первом этаже

В Главпочтамте откроется интернет-супермаркет. Фото:Vgorode
В Главпочтамте откроется интернет-супермаркет. Фото:Vgorode

"Укрпочта" 27 августа заключила договор аренды части Главпочтамта (первый этаж) с одним из крупнейших интернет-супермаркетов Украины, сообщает компания.

Победителя соответствующего аукциона определили на площадке Prozorro.Продажи.

"В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1,001 млн грн в месяц за аренду 1510 м2 площади", – уточнили в "Укрпоште".

Соглашение заключили сроком на 60 месяцев. В целом, сумма договора за весь период составит более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной плате.

"От аренды помещения крупнейшим интернет-магазином Украины мы также надеемся на синергетический эффект – оформленные здесь покупки можно будет сразу отправлять в любой уголок Украины. Для клиентов "Укрпочты" работа отделения Главпочтамта также станет удобнее – все услуги можно будет получить в одном операционном зале, что сократит время обслуживания", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По условиям аукциона, победитель обязан отремонтировать помещение, в том числе – заменить электросистему.

Полученные от аренды деньги "Укрпочта" планирует потратить на открытие новых отделений и обновление уже существующих, а также на улучшение условий труда своих сотрудников.

Напомним, Главпочтамт на Майдане Незалежности считается одним из самых мистических зданий КиеваДо революции на месте нынешнего Почтового отделения №1 проживала мещанка Дьяконова. В ее квартире творились необычные вещи — неведомая сила двигала мебель и бросалась подушками. Женщина вызвала полицию, и та зарегистрировала: в доме — полтергейст! Так он стал чуть ли не первым в Европе зарегистрированным привидением.

А в 1989 году новый портик Главпочтамта, украшенный 13-ю гранитными колоннами, рухнул на головы посетителей. Погибло 13 человек... В народе говорят, что без нечистой силы тут не обошлось.
Киев, Укрпочта, главпочтамт, интернет-магазины
Источник:

"Сегодня"

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