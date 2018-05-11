В Голосеевском парке Киева появится лавочка-великан

Сегодня, 15:22

Высота лавочки – 2,5 метра, а ширина – 5 метров

 

Новая лавочка. Фото: facebook.com/zelenbud
Новая лавочка. Фото: facebook.com/zelenbud

В субботу, 12 мая, в 16:00 в Киеве состоится торжественное открытие арт-проекта "Лавочка-великан на берегу "Голосеевского моречка".

"Проект создан с целью привлечения внимания к проблемам экологии города и ответственного отношения к окружающей лесопарковой среде", – сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя". Высота лавочки-великана – 2,5 метра, а ширина – 5 метров. Отделка лавки сочетает растительные мотивы и фауну.

screenshot_1_220

Место проведения: Голосеевский парк имени Рыльского, около 3-го озера, рядом с веревочным парком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее мы сообщали, что на Контрактовой площади в Киеве неизвестные вандалы поломали "умные" лавочки на солнечных батареях.

Также мы писали о том, как установить скамейку у дома в Киеве.

Напомним, в 2016 году вандалы полностью разбили "лавочку для амбициозных", которая была установлена у памятного знака Магдебургскому праву.
парк, открытие, лавочки, лавочка, лавки, скамейка, Голосеевский парк
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве вандалы поломали "умные" лавочки с Wi-Fi и солнечными батареями

1 Декабря 2017, 17:52

В ночь на пятницу конструкции раскрутили, а оборудование похитили  

Одесса

Чехол сплела за два вечера. Фото: instagram.com

Одесситка связала "свитер" для скамейки

6 Февраля, 21:37

"Одежку" для лавочки Ирина сплела за два вечера, работа заняла около 10 часов
Загрузка...
Загрузка...