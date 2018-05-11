В Голосеевском парке Киева появится лавочка-великан

В субботу, 12 мая, в 16:00 в Киеве состоится торжественное открытие арт-проекта "Лавочка-великан на берегу "Голосеевского моречка".

"Проект создан с целью привлечения внимания к проблемам экологии города и ответственного отношения к окружающей лесопарковой среде", – сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя". Высота лавочки-великана – 2,5 метра, а ширина – 5 метров. Отделка лавки сочетает растительные мотивы и фауну.

Место проведения: Голосеевский парк имени Рыльского, около 3-го озера, рядом с веревочным парком.

Ранее мы сообщали, что на Контрактовой площади в Киеве неизвестные вандалы поломали "умные" лавочки на солнечных батареях.

Также мы писали о том, как установить скамейку у дома в Киеве.

Напомним, в 2016 году вандалы полностью разбили "лавочку для амбициозных", которая была установлена у памятного знака Магдебургскому праву.