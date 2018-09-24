В Киев идут первые заморозки

Сегодня, 15:43

Немного потеплеет 26 сентября

В Киев идут первые заморозки
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В ночь на среду, 26 сентября, в Киеве возможны заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что заморозки на грунте возможны также утром 26 сентября до 0-5°С. Будет дождливо и облачно.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, во вторник, 25 сентября, в Киеве будет облачно, влажно и холодно. Температура воздуха днем составит 10-12°С, ночью – 6-8°С.

"В среду-четверг-пятницу в Киеве – без осадков и потеплеет. Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября – солнышко и +20 градусов", – рассказала Диденко. Однако, по ее словам, в субботу вновь будет дождливо и холодно.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что атмосферный фронт с Северо-Запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострение сезонных недугов. Не говорю уже о сонливости, "сером" настроение и нежелание работать.

Кроме того, во Львове ветер крушит деревья и остановки. В некоторых местах возможен первый сентябрьский снег. Мокрый снег прогнозируют и в Карпатах.
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