В Киеве Audi нагло вклинился в колонну военной техники: появилось видео

Во время репетиции парада в центре столицы водителю Audi "срочно" нужно было проехать, вклинившись в колонну между военной техникой. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Видимо этот господин на Audi куда-то очень спешил. Может и нет. Пишет, что "застрял, ждал, а потом увидел промежуток", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что люди возмутились таким поступком водителя иномарки и пытались остановить его, однако он из не послушал и поехал дальше.

Отметим, что было несколько репетиций парада и не обошлось без курьезов. Так, на днях зенитно-ракетный комплекс "Бук" попал в ДТП в Киеве, врезавшись в здание бизнес-центра на улице Ярославской, 58.

Напомним, в Киеве прошла репетиция парада. Кроме новой техники, в День Независимости покажут капелланов и, возможно, авиацию. В первый раз украинские военные репетировали для парада приветствие "Слава Украине — Героям слава". Также впервые рядом с бойцами и офицерами были капелланы разных конфессий.

Как рассказывал министр обороны Степан Полторак, это будет один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Кроме того, в параде примут участие военные из 18 стран мира – всего 300 человек.