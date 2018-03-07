В Киеве будет мокро, на дорогах – скользко

В среду, 7 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах – гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

соблюдайте скоростной режим и дистанцию, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

перебегая дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Ранее мы писали, что непогода спровоцировала волну травматизма среди украинцев. Люди жалуются на то, что удержаться на ногах трудно даже там, где должно быть убрано – у магазинов, в переходах и даже в больницах.

Напомним, киевляне жалуются на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.