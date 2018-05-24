В Киеве будут усиленно охранять школы и детские сады

Киев усиливает охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях. За соответствующее поручение Департаменту образования и районным управлениям образования проголосовала постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта. Об этом сообщила глава комиссии Анна Старостенко.

"В связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги Чемпионов, безопасность детей в городе должно быть особым приоритетом как для наших правоохранителей, так и работников учебных заведений. Поэтому сегодня мы дали поручение Департаменту и районным управлениям усилить меры безопасности в наших школах и садиках", – сообщила председатель комиссии.

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Старостенко отметила, что речь идет, в частности, об усилении охраны и ограничения доступа на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

"Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОН, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. И что важно – обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни", – подчеркнула Старостенко.

Напомним, контроль за безопасностью питания в учебных заведениях с 20 сентября 2019 будет осуществляться по новым правилам. Такое требование предусмотрено законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов",