В Киеве для людей с инвалидностью провели чемпионат по рыбалке

На Жуковом острове недалеко от Киева сегодня, 25 августа, состоялся десятый ежегодный открытый чемпионат по спортивной рыбалке, в котором принимали участие люди с инвалидностью.

В этом году на соревнованиях было 20 участников, которым за полтора часа нужно было поймать как можно больше рыбы на вес.

Судья национальной категории по рыболовному спорту Владимир Свириденко рассказал, что все были поставлены в равные условия – ловили рыбу с одной удочкой и одинаковым количеством прикормки и наживки.

"На вес – на один крючок, с одинаковым количеством прикормки и наживки. С одной удочкой и одним крючком в воде", – отметил Владимир Свириденко.

Организаторы отметили, что люди ехали сюда не за уловом и спортивным азартом, а за общением и компанией. По их словам, главной задачей соревнований является психологическая и физическая реабилитация людей с инвалидностью.

"Это показательные выступления, которые мы устраиваем раз в год, чтобы обратить внимание на немножко других людей, которые передвигаются на колясках", – отметил председатель общественной организации "Центр социальной реабилитации инвалидов "Остров Надежды" Александр Пустовойт.

В соревнованиях принимали участие люди разного возраста. Самому младшему из участников – девять лет, а самому старшему, Игорю Григорьеву, – 84. Он является 8-микратным чемпионом СССР по мотокроссу. Игорь Григорьев травмировал позвоночник в 33 года, но до сих пор ведет активный образ жизни.

"Это большое удовольствие и радость – быть здесь. Уже 52 года провел в коляске, но за это время было все – и автоспорт, и марафоны на колясках, и даже работа в автомастерской", – рассказал Игорь Григорьев.

В соревнованиях наравне с мужчинами принимали участие и женщины. Паралимпийская лыжница Светлана Трифонова на соревнования приехала вместе с сыновьями и поймала почти 700 грамм рыбы.

"Это очень интересно! Во-первых, возможность отдохнуть на природе, встретиться с друзьями и поддержать своих сыновей, которые тоже участвовали в рыбалке. Я, как настоящая мама, хочу их поддержать во всех таких, знаете, – нормальных направлениях", – поделилась Светлана Трифонова.

Соревнования будут проводить и в следующем в году. Предполагается, что участие в них будут принимать и участники АТО. В этом году они помогали проводить соревнования в качестве волонтеров.

Ранее, журналисты "Сегодня" выяснили сколько стоит удовольствие порыбачить на обустроенных озерах и прудах, и где можно поймать рыбку абсолютно бесплатно в Черкасской области.

Также участники АТО соревновались в спортивной рыбалке под Киевом. Соревнования проходили в двух категориях – самый большой улов и самая большая рыба.

Напомним, середине мая 2018 года президент Петр Порошенко дал старт спортивной реабилитации ветеранов, подписав указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, участвовавших в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".