В Киеве докторов берут на работу через публичный экзамен у мировых гуру

Сегодня, 22:48

В столице введена практика приема на работу врачей после публичного экзамена и открытой защиты квалификации

В столице презентовали инновационный подход отбора и принятия на работу врачей. Медицинское сообщество собралось для того, чтобы принять экзамен у медиков, которые претендовали на должность врача-имплантолога в одной из частных стоматологических клиник.

Первым на публичный экзамен и защиту квалификации согласился хирург-имплантолог Игорь Прощин. Претендент на престижную должность представил профессиональные кейсы лечения пациентов и получил положительные отзывы и, как результат, должность врача в частном стоматологическом центре "Клиника Заблоцкого".

"Моя основа – это украинское классическое образование, – говорит врач Прощин, – но, к сожалению, этого недостаточно для решения сложных клинических задач. Поэтому мне пришлось собирать информацию о необходимых хирургических техниках и клинических подходах по всему миру – участвовать в тренингах и практических занятиях, тратя много лет и усилий на обучение".

Благодаря онлайн трансляции каждый желающий смог послушать публичный экзамен.

Стоит отметить, что кроме отечественных экспертов, "экзаменаторами" выступили мировые гуру в области стоматологии – известный врач и ученый Саша Джованович из Лос-Анджелеса, Иштван Урбан из Будапешта – основатель частной клиники, специализирующейся на всестороннем имплантологическом лечении и другие эксперты.

В общем онлайн трансляцию публичного экзамена смотрели сотни зрителей не только в Украине, но и в Польше, Венгрии, Турции, Болгарии и Хорватии.

После презентации-защиты среди стоматологов-экзаменаторов разгорелась дискуссия относительно методик лечения и подходов по проблеме.

Стоит отметить, что идея публично отбирать персонал с привлечением лучших отечественных и зарубежных специалистов была одобрительно воспринята украинскими медиками.
Новый опыт отбора медицинского персонала будет предложен частным клиникам и Минздраву Украины.

Напомним, в стране продолжается ре­­форма экстренной медпомощи — Минздрав готовится к запуску электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-дис­­петчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах. Какие еще преимущества даст новая система, узнала "Сегодня".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как будет работать всеобщая электронная база медосмотров.
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