В Киеве доплатят учителям из детсадов

Сегодня, 11:29

Выплата надбавок может проводиться за счет горбюджета с января по сентябрь 2018 года

 

Новые зарплаты станут известны после подсчета финансистов
Новые зарплаты станут известны после подсчета финансистов. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Зарплаты воспитателей детских садах могут вырасти. В Киевраде рассматривают возможность увеличения на 30% надбавок от служебного оклада для педагогов дошкольных и внешкольных учебных заведений коммунальной формы собственности в этом году. На заседании комиссии Киеврады по вопросам образования, было принято решение обратиться с такой просьбой в департамент финансов КГГА.

В январе 2018 года Кабмин принял решение о повышении служебных окладов для педагогов общеобразовательных школ. Однако преподаватели детсадиков, творческих и музыкальных школ, воспитатели клубов по месту жительства не попали в эту категории и могут рассчитывать на увеличение зарплат только в сентябре.

По словам депутата Киеврады Вадима Сторожука, город может взять на себя эти расходы и профинансировать выплату 30% надбавок к зарплатам. "Выплата надбавок может проводиться за счет горбюджета с января по сентябрь 2018 года, а на сентябрь—декабрь необходимо выделить дополнительно почти 32 млн грн", — отметил Сторожук.

В департаменте образования, говорят, что новые зарплаты станут известны после подсчета финансистов. На 1 февраля только в коммунальных детсадах города остаются открытыми более 300 вакансий педагогов.

Напомним, праздники давно позади, но рынок труда выходит из спячки слишком медленно. Весь январь и первую половину февраля специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала "HeadHunter Украина" наблюдали падение количества вакантных предложений: в период послепраздничного затишья работодатели традиционно не так активны.

Ранее мы писали, что зарплаты экспатов, то есть иностранных специалистов, переехавших жить и работать в не родную страну, в разных городах мира проанализировал HSBC Bank International Ltd. В результате проведенного исследования оказалось, что больше зарабатывают иностранные специалисты в индийском городе Мумбаи.

зарплаты, детсады, воспитатели, в Киеве
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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