В Киеве доплатят учителям из детсадов

Выплата надбавок может проводиться за счет горбюджета с января по сентябрь 2018 года

Зарплаты воспитателей детских садах могут вырасти. В Киевраде рассматривают возможность увеличения на 30% надбавок от служебного оклада для педагогов дошкольных и внешкольных учебных заведений коммунальной формы собственности в этом году. На заседании комиссии Киеврады по вопросам образования, было принято решение обратиться с такой просьбой в департамент финансов КГГА.

В январе 2018 года Кабмин принял решение о повышении служебных окладов для педагогов общеобразовательных школ. Однако преподаватели детсадиков, творческих и музыкальных школ, воспитатели клубов по месту жительства не попали в эту категории и могут рассчитывать на увеличение зарплат только в сентябре.

По словам депутата Киеврады Вадима Сторожука, город может взять на себя эти расходы и профинансировать выплату 30% надбавок к зарплатам. "Выплата надбавок может проводиться за счет горбюджета с января по сентябрь 2018 года, а на сентябрь—декабрь необходимо выделить дополнительно почти 32 млн грн", — отметил Сторожук.

В департаменте образования, говорят, что новые зарплаты станут известны после подсчета финансистов. На 1 февраля только в коммунальных детсадах города остаются открытыми более 300 вакансий педагогов.

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