В Киеве хотят запретить полиэтиленовые пакеты: почему появилась идея и будет ли это работать

Один украинец использует более 500 пакетов в год – в ФРГ показатели меньше в 10 раз

Киевляне подписали петицию, согласно которой, в столице будет запрещено использование и продажа полиэтиленовых пакетов, такое решение поддержал и Киевсовет. Сайт "Сегодня" разбирался, чем вредят одноразовые пакеты, какие есть альтернативы и может ли такой законопроект заработать в украинских реалиях.

В Раде могут инициировать законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов

Недавно, жители столицы подписали петицию №2125 о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов.

"Давно доказано, что выброшенный на свалку, а не утилизированный по всем правилам полиэтилен полностью разлагается за период, превышающий 100 лет. Проблема использованных пакетов в мире стоит уже настолько остро, что во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использовать полиэтиленовые пакеты", – сказано в петиции, которую подписало 10 415 киевлян.

Эту инициативу поддержал и Киевский городской совет, который 20 декабря во время заседания, принял решение направить соответствующее обращение в Верховную Раду, чтобы принять закон о запрете использования и продажи полиэтиленовых пакетов, так как этот вопрос должен решиться не на местном, а на государственном уровне.

"Именно с этой целью Киевсовет обращается к Верховной Раде Украины с просьбой решить вопрос запрета использования полиэтиленовых пакетов на законодательном уровне", – сказано в сообщении Киевсовета.

От одноразовых пакетов отказалось более 40 стран

Так, согласно статистическим данным, в странах Европейского Союза используется ежегодно больше 800 тонн одноразовых пакетов, и только 6% от общего количества отправляются на переработку.

"Время использования полиэтиленового пакета по назначению редко когда превышает 30 минут, а период их разложения – больше 100 лет", – говорит Андрей Фищук, директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды.

Так, Фищук, поясняет, что в Украине на одного человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов в год, в то время как среднестатистический немец в прошлом году использовал только 45 таких пакетов.

"Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов. Учитывая это, около 40 стран мира уже приняли нормативные акты, которые либо запрещают, либо ограничивают использование полиэтиленовых пакетов", – отметил депутат Киевсовета Константин Яловой.

Например, в Калифорнии от одноразовых пакетов отказались в пользу бумажной упаковки еще в 2015 г., похожую инициативу приняли во Франции и в столице Бельгии – Брюсселе, а в Кении и вовсе за использование полиэтиленового пакета дают 4 года тюрьмы и 40 тыс. долларов штрафа.

Будет ли действовать запрет в украинских реалиях

В Украине разговоры о запрете пакетов возникают далеко не первый раз, но до сих пор так и не увенчались успехом. Еще в феврале в парламенте был зарегистрирован законопроект №6020 "О регулировке производства, использования, ввоза и распространения по всей территории Украины полимерных пакетов", который уже в мае отправили на доработку.

Несмотря на то, что полиэтиленовые пакеты действительно очень вредят экологии и загрязняют окружающую среду, отказаться от них полностью и перейти на альтернативные варианты украинцам будет довольно сложно. Тем более, что четких механизмов для контроля запрета так и не предусмотрено.

Так, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что запрет пакетов в наших реалиях невозможен по многим причинам.

"Для того, чтобы снять этот вопрос, экологическая комиссия предложила обратиться к Верховной Раде. Такое у нас невозможно по многим причинам. Во-первых, нечем заменять пластиковые пакеты, во-вторых, это будет очень накладно для производителей, а в-третьих, кто это все будет контролировать?", – поясняет Борейко.

Эксперт уверен, что дальше разговоров дело не пойдет, а использование и продажу полиэтиленовых пакетов так никто и не запретит. Зато стоит задуматься не о полном запрете, а о правильной переработке пластика.

"Дальше оно никуда не пойдет, потому что нужно писать серьезный законопроект, а в наших условиях это невозможно. Можно говорить об ограничении, о какой-то переработке, потому что лучше всего пластик перерабатывать, а запретить – это, опять же, контроль и серьезные проблемы", – говорит Борейко.

Напомним, недавно сообщалось, что в Вышгороде Киевской области начали сортировать мусор. Для этого в городе поставили 87 специальных контейнеров.

Сортируют отходы в городке пока на два вида: одни на переработку, другие на утилизацию.