В Киеве из-за приближающейся метели отменили продуктовые ярмарки

Сегодня, 17:25

Возле ресторанов и торговых центров будут чистить снег

Ярмарки отменили
Ярмарки отменили. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок 17 и 18 марта. Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, это сделано в связи с прогнозируемым осложнением погодных условий 17-18 марта и ограничением въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Кроме того, руководители учреждений ресторанного хозяйства, торговли, торговых центров, предприятий рыночной сети и сферы услуг должны безотлагательно обеспечить круглосуточную уборку снега и обледенений на своих территориях, посыпать их песчано-соляной смесью, чистить кровли предприятий от снега и сосулек, ограждать опасные места.

"Также поручено срочно позаботиться об обеспечении предприятий торговли продуктами питания, чтобы не допустить перебои в их поставках в этот период", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через Киев. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.

Синоптики обещают 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.
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Источник:

"Сегодня"

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