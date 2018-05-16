В Киеве ко Дню Европы состоится велопробег, лекции и конкурсы

Столица готовится ко Дню Европы. Отмечать праздник будут с завтрашнего дня до 25 мая — лекциями, фестивалями и конкурсами.

Главное празднование состоится в субботу, 19 мая. В этот день на Контрактовой площади пройдет концерт, а все желающие ударят велопробегом по центральным улицам города. Старт заезда — в 10:00 на Европейской площади.

Напомним, Киев также готовится к празднованию Международного дня музеев: 18 и 19 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а посетителей ждут необычные квесты, экскурсии и развлечения.

Также мы сообщали, что в этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

Напомним, что в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.