В Киеве ко Дню Независимости выплатят социальную помощь: кто получит от 250 до 900 гривен

Сегодня, 13:58

В КГГА озвучили список категорий граждан, которым выплатят деньги

В Киеве ко Дню Независимости выплатят социальную помощь: кто получит от 250 до 900 гривен

В Киеве ко Дню Независимости Украины более 55 тысяч социально незащищенных жителей столицы получат одноразовую адресную материальную помощь. В том числе – внутренне перемещенные граждане, которые находятся на учете и фактически проживают в столице, говорится в распоряжении КГГА.

Так, 900 грн выплатят:

  • людям с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;
  • людям с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые получают социальной пенсии.

850 грн:

  • детям-сиротам, получающим пенсии по случаю потери кормильца;

700 грн:

  • людям с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты которых на превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • людям с инвалидностью I группы, которые являются получателями государственной социальной помощи.

600 грн:

  • людям с инвалидностью с детства, получающим государственную социальную помощь;
  • людям с инвалидностью с детства, получающим социальную пенсию.

500 грн:

  • праведникам Бабьего Яра;
  • жертвам политических репрессий и членам их семей, которые получают повышение к пенсии;
  • участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
  • родителям солдат срочной службы, погибших в мирное время. 

450 грн:

  • людям с недостатками слуха;
  • людям с недостатками зрения.

400 грн:

  • людям, достигшим 90-летнего возраста и старше.

350 грн:

  • людям с инвалидностью и детям умершего кормильца, являющимся получателями государственной социальной помощи.

250 грн:

  • людям, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;
  • людям, получающим компенсацию по уходу за инвалидом I группы или человеком, достигшим 80-летнего возраста.

Ранее мы писали о том, как получить помощь по оплате за коммуслуги.

Кроме того, украинцы, которые не смогли оформить субсидию из-за отсутствия так называемой официальной "прописки", могут повторно обратиться в органы соцзащиты на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме
Киев, компенсации, КГГА, помощь, соцпомощь
Источник:

"Сегодня"

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