В Киеве ко Дню Независимости выплатят социальную помощь: кто получит от 250 до 900 гривен
В КГГА озвучили список категорий граждан, которым выплатят деньги
В Киеве ко Дню Независимости Украины более 55 тысяч социально незащищенных жителей столицы получат одноразовую адресную материальную помощь. В том числе – внутренне перемещенные граждане, которые находятся на учете и фактически проживают в столице, говорится в распоряжении КГГА.
Так, 900 грн выплатят:
- людям с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь;
- людям с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые получают социальной пенсии.
850 грн:
- детям-сиротам, получающим пенсии по случаю потери кормильца;
700 грн:
- людям с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты которых на превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- людям с инвалидностью I группы, которые являются получателями государственной социальной помощи.
600 грн:
- людям с инвалидностью с детства, получающим государственную социальную помощь;
- людям с инвалидностью с детства, получающим социальную пенсию.
500 грн:
- праведникам Бабьего Яра;
- жертвам политических репрессий и членам их семей, которые получают повышение к пенсии;
- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- родителям солдат срочной службы, погибших в мирное время.
450 грн:
- людям с недостатками слуха;
- людям с недостатками зрения.
400 грн:
- людям, достигшим 90-летнего возраста и старше.
350 грн:
- людям с инвалидностью и детям умершего кормильца, являющимся получателями государственной социальной помощи.
250 грн:
- людям, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;
- людям, получающим компенсацию по уходу за инвалидом I группы или человеком, достигшим 80-летнего возраста.
Ранее мы писали о том, как получить помощь по оплате за коммуслуги.
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